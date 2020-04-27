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فتح باب القبول في كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة

Time منذ ساعة
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فتح باب القبول في كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة

جدة (صدى):
أعلنت كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة عن فتح باب القبول في برنامج الدبلوم و البكالوريوس الصباحي و المسائي وبرنامج اللغة الإنجليزية المكثف للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1441/1442هـ بداية من 22/10/1441هـ وسيكون التسجيل متاحاً حتى تاريخ 3/11/1441هـ لبرنامج البكالوريوس الصباحي والمسائي وذلك عبر بوابة القبول الموحد بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على الرابط هنا .

وأوضح عميد الكلية المهندس فهد بن عبود العامودي أن أعمال القبول بالكلية واستلام الملفات واستكمال الإجراءات للمرشحين ستبدأ بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين للقبول بتاريخ 4/11/1441هـ - 7/11/1441هـ ومشيراً إلى أن الدبلوم الصباحي والمسائي سيبدأ القبول فيه اعتباراً من 4/11/1441هـ الى 17/11/1441هـ حيث أن الدبلوم المسائي متاح للمواطنين والمقيمين .

وأفاد بخصوص الترشيح والقبول ستصل رسائل نصية إلكترونية SMS على الجوال المسجل في الطلب لذلك ينبغي توخي الدقة أثناء تعبئة الطلب عبر الموقع ولن تقبل أوراق أي متدرب بدون التسجيل على الموقع ، وتشمل التخصصات في الكلية لبرنامج الدبلوم تقنية الحاسب وتقنية الاتصالات والتقنية الإلكترونية بتخصص إلكترونيات صناعية وتحكم .

وأكد العامودي أن على المتقدم اختيار البرنامج المناسب وضرورة مراعاة الدقة والتأكد من صحة المعلومات أثناء تعبئة الطلب وإرساله آلياً في استمارة القبول الإلكتروني داعياً الراغبين في التقدم إلى ضرورة الاطلاع على شروط القبول والتسجيل وأن جميع بيانات وشروط القبول بالكلية موجودة بالتفصيل وبدقة بالغة على البوابة الإلكترونية للتسجيل، وكذلك المزايا التي يحصل عليها المتدرب المنتظم في الفترة الصباحية.

لافتاً إلى أن برنامج اللغة الإنجليزية المكثف لخريجي الكليات التقنية والاتصالات سوف يبدأ اعتباراً من 14/11/1441هـ و حتى 25/11/1441هـ .

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
ربنا يستر
ابو عمار
اوكي مستر فهد
مغرد
بعد كرونا المفروض الي من التجار ورجال الاعمال ابي ما ساعد الدوله بشي انهم يسحبون سجله لانه لا يستفاد منه
العدناني
الشرهة على حريم اليوم حريم المدن والله اعرف عجيزات في القرى تطبخ وتنظف وتعلف للغنم وتخيط ملابسها وملابس عيالها وتدور البيت كله ولا تشتكي صايمة قايمة خاتمة للمصحف كل اسبوع
برق امصحا
اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه ووسع مدخله واكرم نزله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ...وأسكنه فسيح جناتك...

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