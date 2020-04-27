547 مرشحاً ومرشحة للقبول في 22 برنامجاً للدراسات العليا بجامعة بيشة

وأوضح عميد الدراسات العليا بجامعة بيشة الدكتور مفلح بن دخيل الأكلبي، أنه يمكن للمتقدمين الاطلاع على أسماء المرشحين والمرشحات " الأساسيين والاحتياط" والحصول على إقرار القبول المبدئي من خلال رابط:
كلية الآداب من هنـــا ، ولكلية الأعمال من هنــــــا ، وكلية التربية انتظام من هنــــــا ، وكلية التربية مقررات من هنـــــا ، وكلية الحاسبات من هنـــا ، وكلية الهندسة من هنــــــا ، وللإقرار من هنـــــا .
وأوضح الدكتور الأكلبي أن البرامج المعلنة والتي تم القبول فيها شملت ماجستير التاريخ الإسلامي، وماجستير إدارة الأعمال - مسار عام، وماجستير إدارة الأعمال - ومسار إدارة المشاريع، وماجستير إدارة الخدمات والمرافق الصحية، والدبلوم العالي في إدارة الأعمال، وماجستير الأمن السيبراني، وماجستير التربية في المناهج وطرق التدريس العامة " مقررات "، ماجستير التربية في المناهج وطرق تدريس العلوم الشرعية " انتظام برسالة "، ماجستير التربية في المناهج وطرق تدريس اللغة العربية " انتظام برسالة "، ماجستير التربية في المناهج وطرق تدريس العلوم " انتظام برسالة "، ماجستير التربية في المناهج وطرق تدريس الرياضيات " انتظام برسالة "، ماجستير التربية في المناهج وطرق تدريس الدراسات الاجتماعية " انتظام برسالة " ، ماجستير التربية في تقنيات التعليم " انتظام برسالة "، ماجستير التربية في تقنيات التعليم " مقررات "، ماجستير التربية في أصول التربية " انتظام برسالة "، ماجستير التربية في أصول التربية " مقررات "، ماجستير التربية في القيادة التربوية " انتظام برسالة "، ماجستير التربية في القيادة التربوية " مقررات "، ماجستير التربية في علم النفس - مسار الارشاد النفسي " انتظام برسالة "، ماجستير التربية في علم النفس - مسار الارشاد النفسي " مقررات "، ماجستير العلوم في الإدارة الهندسية، ماجستير العلوم في الطاقة المتجددة.