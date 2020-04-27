547 مرشحاً ومرشحة للقبول في 22 برنامجاً للدراسات العليا بجامعة بيشة

أبها (صدى):

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة بيشة أسماء ٥٤٧ مرشحاً ومرشحة للقبول في ٢٢ برنامجاً من برامج الدراسات العليا للعام الجامعي المقبل ١٤٤٢هـ، في كليات الآداب والأعمال والهندسة والحاسبات والتربية بنظامي الانتظام والمقررات.

وأوضح عميد الدراسات العليا بجامعة بيشة الدكتور مفلح بن دخيل الأكلبي، أنه يمكن للمتقدمين الاطلاع على أسماء المرشحين والمرشحات " الأساسيين والاحتياط" والحصول على إقرار القبول المبدئي من خلال رابط:

كلية الآداب من هنـــا ، ولكلية الأعمال من هنــــــا ، وكلية التربية انتظام من هنــــــا ، وكلية التربية مقررات من هنـــــا ، وكلية الحاسبات من هنـــا ، وكلية الهندسة من هنــــــا ، وللإقرار من هنـــــا .

وأوضح الدكتور الأكلبي أن البرامج المعلنة والتي تم القبول فيها شملت ماجستير التاريخ الإسلامي، وماجستير إدارة الأعمال - مسار عام، وماجستير إدارة الأعمال - ومسار إدارة المشاريع، وماجستير إدارة الخدمات والمرافق الصحية، والدبلوم العالي في إدارة الأعمال، وماجستير الأمن السيبراني، وماجستير التربية في المناهج وطرق التدريس العامة " مقررات "، ماجستير التربية في المناهج وطرق تدريس العلوم الشرعية " انتظام برسالة "، ماجستير التربية في المناهج وطرق تدريس اللغة العربية " انتظام برسالة "، ماجستير التربية في المناهج وطرق تدريس العلوم " انتظام برسالة "، ماجستير التربية في المناهج وطرق تدريس الرياضيات " انتظام برسالة "، ماجستير التربية في المناهج وطرق تدريس الدراسات الاجتماعية " انتظام برسالة " ، ماجستير التربية في تقنيات التعليم " انتظام برسالة "، ماجستير التربية في تقنيات التعليم " مقررات "، ماجستير التربية في أصول التربية " انتظام برسالة "، ماجستير التربية في أصول التربية " مقررات "، ماجستير التربية في القيادة التربوية " انتظام برسالة "، ماجستير التربية في القيادة التربوية " مقررات "، ماجستير التربية في علم النفس - مسار الارشاد النفسي " انتظام برسالة "، ماجستير التربية في علم النفس - مسار الارشاد النفسي " مقررات "، ماجستير العلوم في الإدارة الهندسية، ماجستير العلوم في الطاقة المتجددة.