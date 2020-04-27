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الأعداد السابقة للصحيفة

547 مرشحاً ومرشحة للقبول في 22 برنامجاً للدراسات العليا بجامعة بيشة

Time منذ 57 دقيقة
Views 1382
547 مرشحاً ومرشحة للقبول في 22 برنامجاً للدراسات العليا بجامعة بيشة

أبها (صدى):
أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة بيشة أسماء ٥٤٧ مرشحاً ومرشحة للقبول في ٢٢ برنامجاً من برامج الدراسات العليا للعام الجامعي المقبل ١٤٤٢هـ، في كليات الآداب والأعمال والهندسة والحاسبات والتربية بنظامي الانتظام والمقررات.

وأوضح عميد الدراسات العليا بجامعة بيشة الدكتور مفلح بن دخيل الأكلبي، أنه يمكن للمتقدمين الاطلاع على أسماء المرشحين والمرشحات " الأساسيين والاحتياط" والحصول على إقرار القبول المبدئي من خلال رابط:

كلية الآداب من هنـــا ، ولكلية الأعمال من هنــــــا ، وكلية التربية انتظام  من هنــــــا ، وكلية التربية مقررات من هنـــــا ، وكلية الحاسبات من هنـــا ، وكلية الهندسة من هنــــــا ، وللإقرار  من هنـــــا .

وأوضح الدكتور الأكلبي أن البرامج المعلنة والتي تم القبول فيها شملت ماجستير التاريخ الإسلامي، وماجستير إدارة الأعمال - مسار عام، وماجستير إدارة الأعمال - ومسار إدارة المشاريع، وماجستير إدارة الخدمات والمرافق الصحية، والدبلوم العالي في إدارة الأعمال، وماجستير الأمن السيبراني، وماجستير التربية في المناهج وطرق التدريس العامة " مقررات "، ماجستير التربية في المناهج وطرق تدريس العلوم الشرعية " انتظام برسالة "، ماجستير التربية في المناهج وطرق تدريس اللغة العربية " انتظام برسالة "، ماجستير التربية في المناهج وطرق تدريس العلوم " انتظام برسالة "، ماجستير التربية في المناهج وطرق تدريس الرياضيات " انتظام برسالة "، ماجستير التربية في المناهج وطرق تدريس الدراسات الاجتماعية " انتظام برسالة " ، ماجستير التربية في تقنيات التعليم " انتظام برسالة "، ماجستير التربية في تقنيات التعليم " مقررات "، ماجستير التربية في أصول التربية " انتظام برسالة "، ماجستير التربية في أصول التربية " مقررات "، ماجستير التربية في القيادة التربوية " انتظام برسالة "، ماجستير التربية في القيادة التربوية " مقررات "، ماجستير التربية في علم النفس - مسار الارشاد النفسي " انتظام برسالة "، ماجستير التربية في علم النفس - مسار الارشاد النفسي " مقررات "، ماجستير العلوم في الإدارة الهندسية، ماجستير العلوم في الطاقة المتجددة.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
ربنا يستر
ابو عمار
اوكي مستر فهد
مغرد
بعد كرونا المفروض الي من التجار ورجال الاعمال ابي ما ساعد الدوله بشي انهم يسحبون سجله لانه لا يستفاد منه
العدناني
الشرهة على حريم اليوم حريم المدن والله اعرف عجيزات في القرى تطبخ وتنظف وتعلف للغنم وتخيط ملابسها وملابس عيالها وتدور البيت كله ولا تشتكي صايمة قايمة خاتمة للمصحف كل اسبوع
برق امصحا
اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه ووسع مدخله واكرم نزله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ...وأسكنه فسيح جناتك...

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