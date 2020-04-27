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الأعداد السابقة للصحيفة

مسميات الشهور في الجاهلية

Time منذ 34 دقيقة
Views 1519
مسميات الشهور في الجاهلية

الرياض (صدى):
كان العرب قبل الإسلام يستعملون السنة القمريَّة منذ أقدم العصور، لكن لم يكن كلُّ العرب في أنحاء الجزيرة مجمعين على تقويمٍ محدَّدٍ يعتمدونه لقياس الوقت أو لتأريخ أحداثهم، وعلى الرغم من اختلافاتهم فإنَّهم عرفوا التقويم القمري وبنوا شهورهم على أساسه.

وتعد أسماء الشهور في الجاهليَّة فهي على النحو التَّالي: المحرَّم: (المؤتمر)، وصفر: (ناجر)، وربيع الأوَّل: (خَوَّان أو خُوَّان)، وربيع الآخر: (وُبْصَان أو وَبْصَان)، وجمادى الأولى: (الحَنين)، وجمادى الآخرة: (رُنَّى أو رُبَّى)، ورجب: (الأَصَمُّ)، وشعبان: (عاذِل)، ورمضان: (ناتق)، وشوَّال: (وَعِل)، وذو القعدة: (وَرْنَة، أو هُوَاع)، وذو الحجة: (بُرَك).

وذكر أحد الشعراء، تسميات الشهور في الجاهلية في الأبيات التالية:

أَرَدْتَ شُهُورَ العُرْبِ في الجَاهِلِيَّةِ.. فَخُذْهَا عَلَى سَرْدِ المـُحَرَّم تشتَرِكْ

فمؤتمرٌ يأتي ومِن بَعْدُ ناجرٌ.. وخَوَّانُ مع صُوَان يُجْمَعُ في شَرَكْ

حَنينٌ وزَبَّا والأصَمُّ وعادل.. ونافِق مَعْ وَغْلٍ وَرَنَّةُ مَعْ بُرَكْ

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أحدث التعليقات

ابوبدر
نعم لجلب المستثمرين الاجانب ولكن اذا بتجيب مسثمرين اجانب لازم يكون مقابله ضمانات مالية بالبنوك والقروض اللي بيحصل عليها سواء من داخل الدولة او خارجها لابد ان هيىة الاستثمار توافق عليها ليتم دراستها هل هي للدعم الفعلي لاستثماره او انها للنهب والهروب وبعدها يورط الناس والدولة اللي جالس يستثمر فيها. لا تقولون مستثمر اجنبي هلا ومرحبا وخلاص. المستثمر الاجنبي يوم هنا ويوم برا والله اعلم ما يكون وراه مجموعة تدعمه. لذلك الحرص ثم الحرص
ابو عمار
الخياط يدور مصلحته من ورى طلبات النسوان
المليليح
عندك خطأ إملائي ( يكشف وليس يكسف ) ياطلال الغامدي ما صدقت شفت حمدلله مدح كذا لاعب من فريقك وغلطت بالاملاء 😁
ابوبدر
تتزوج اللي يعجبها. اجهاض بدون اسباب. حجاب بعدين خلع الحجاب الله المستعان
أبو شـ༄وق༄
يامن شراله من حلاله عله . .

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