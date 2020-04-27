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الفانوس صديق الأطفال في زمن كورونا
منذ 59 دقيقة
463
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أحدث التعليقات
نجاة محمد
ربنا يستر
ابو عمار
اوكي مستر فهد
مغرد
بعد كرونا المفروض الي من التجار ورجال الاعمال ابي ما ساعد الدوله بشي انهم يسحبون سجله لانه لا يستفاد منه
العدناني
الشرهة على حريم اليوم حريم المدن والله اعرف عجيزات في القرى تطبخ وتنظف وتعلف للغنم وتخيط ملابسها وملابس عيالها وتدور البيت كله ولا تشتكي صايمة قايمة خاتمة للمصحف كل اسبوع
برق امصحا
اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه ووسع مدخله واكرم نزله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ...وأسكنه فسيح جناتك...
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