مشاعر الفرح والسعادة تغمر نزلاء السجون في جازان بعد العفو الملكي

جازان (صدى):

سادت الفرحة والسعادة بين النزلاء والنزيلات بسجون منطقة جازان، اليوم الاثنين؛ ابتهاجًا بصدور العفو الملكي الكريم عن بعض سجناء الحق العام بمناسبة شهر رمضان المبارك؛ داعين الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويمتعه بالصحة والعافية.

وأوضح رئيس لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) علي بن موسى زعلة؛ أن هذا العفو السنوي تحكمه قواعد ومعايير منصوص عليها في تعميم وزارة الداخلية، ويتم تطبيقها من قِبَل لجان مختصة مكونة من مندوبين من الجهات الحكومية ذات العلاقة تحت إشراف إمارة المنطقة.

وأشار " زعلة " إلى الآثار الإيجابية المتوقعة لهذا العفو على المستفيدين والمستفيدات منه نفسيًّا واجتماعيًّا من خلال التئام شملهم بأسرهم مرة أخرى؛ فيما اعتبرت رئيسة القسم النسائي باللجنة عائشة بنت شاكر الزكري، أن هذا العفو يمثل فرصة ذهبية للنزلاء والنزيلات لمراجعة النفس والندم على ما فات، والعزم على عدم العودة لما بدر منهم، والاستعداد لبدء حياة جديدة بعيدًا عن مواطن الشبهات.