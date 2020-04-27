بالصور.. ضبط وافدين لتحويلهما لمسكنيهما إلى صالونات حلاقة بالطائف

الطائف (صدى):

تمكنت أمانة محافظة الطائف، اليوم الاثنين، من ضبط اثنين من العمالة حوّلا مسكنيْن بأحد الأحياء لصالونات حلاقة بكامل معداتها؛ حيث تمت مداهمتها بمساندة أمنية من الشرطة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.

وفي التفاصيل، وردت معلومات إلى مراقبين عن "بلدية شرق الفرعية" بشأن وجود شقة سكنية حوّلها وافد من جنسية عربية لصالون حلاقة بكامل معداته؛ بما فيها الكرسي الذي يجلس عليه الزبائن؛ حيث يستقبلهم مخترقًا ومخالفًا للتعليمات التي تمنع استمرار النشاط.

وتم إغلاق الموقع وتسليمه بالوافد للشرطة لاستكمال النظام بحقه؛ فيما ضبط مراقبو البلدية موقعًا مماثلًا في نفس المهمة يديره وافد من جنسية عربية، بعد أن حوّل شقة سكنية إلى موقع لاستقبال الزبائن كصالون حلاقة مخالف، تم إغلاقه خوفًا من خطورة المكان من حيث نشوء الأمراض وإمكانية نقل العدوى.