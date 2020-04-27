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الأعداد السابقة للصحيفة

تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية

Time منذ ساعة
Views 1406
تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية

الرياض (صدى):
وافق وزير التجارة، ماجد القصبي، على اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية وبدء العمل بها في 26 ماس الماضي؛ حيث اشترطت لتأسيس شركة مهنية ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد لممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر: أن يكون المالك مرخصًا له بممارسة المهنة أو المهن الحرة محل نشاط الشركة المهنية.

وجاء ضمن شروط اللائحة: الالتزام عند تأسيس شركة مهنية لممارسة أكثر من مهنة حرة بالشروط والضوابط المنصوص عليها في المادتين (العاشرة) و(الحادية عشرة) من اللائحة بما يتفق مع طبيعتها كشركة مملوكة لشخص واحد؛ بينما حددت شروط وضوابط تأسيس شركة مهنية بالمشاركة مع شركة مهنية غير سعودية.

وفي تلك الحالة، نصت على ألا تقل حصة المرخص لهم السعوديين عن (25%) من رأس مال الشركة المهنية، بالإضافة إلى أن تكون الشركة المهنية غير السعودية التي تنوي المشاركة أو المساهمة في الشركة المهنية ذات سمعة متميزة في مجال المهنة الحرة؛ فضلًا عن أن تقوم الشركة المهنية غير السعودية بنقل الخبرة والمعرفة الفنية إلى الشركة المهنية وتدريب السعوديين فيها؛ بينما المقابل المالي لقيد الشركة المهنية في السجل، كما هو موضح بالجدول التالي.

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أحدث التعليقات

ابوبدر
نعم لجلب المستثمرين الاجانب ولكن اذا بتجيب مسثمرين اجانب لازم يكون مقابله ضمانات مالية بالبنوك والقروض اللي بيحصل عليها سواء من داخل الدولة او خارجها لابد ان هيىة الاستثمار توافق عليها ليتم دراستها هل هي للدعم الفعلي لاستثماره او انها للنهب والهروب وبعدها يورط الناس والدولة اللي جالس يستثمر فيها. لا تقولون مستثمر اجنبي هلا ومرحبا وخلاص. المستثمر الاجنبي يوم هنا ويوم برا والله اعلم ما يكون وراه مجموعة تدعمه. لذلك الحرص ثم الحرص
ابو عمار
الخياط يدور مصلحته من ورى طلبات النسوان
المليليح
عندك خطأ إملائي ( يكشف وليس يكسف ) ياطلال الغامدي ما صدقت شفت حمدلله مدح كذا لاعب من فريقك وغلطت بالاملاء 😁
ابوبدر
تتزوج اللي يعجبها. اجهاض بدون اسباب. حجاب بعدين خلع الحجاب الله المستعان
أبو شـ༄وق༄
يامن شراله من حلاله عله . .

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