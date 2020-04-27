تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية

الرياض (صدى):

وافق وزير التجارة، ماجد القصبي، على اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية وبدء العمل بها في 26 ماس الماضي؛ حيث اشترطت لتأسيس شركة مهنية ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد لممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر: أن يكون المالك مرخصًا له بممارسة المهنة أو المهن الحرة محل نشاط الشركة المهنية.

وجاء ضمن شروط اللائحة: الالتزام عند تأسيس شركة مهنية لممارسة أكثر من مهنة حرة بالشروط والضوابط المنصوص عليها في المادتين (العاشرة) و(الحادية عشرة) من اللائحة بما يتفق مع طبيعتها كشركة مملوكة لشخص واحد؛ بينما حددت شروط وضوابط تأسيس شركة مهنية بالمشاركة مع شركة مهنية غير سعودية.

وفي تلك الحالة، نصت على ألا تقل حصة المرخص لهم السعوديين عن (25%) من رأس مال الشركة المهنية، بالإضافة إلى أن تكون الشركة المهنية غير السعودية التي تنوي المشاركة أو المساهمة في الشركة المهنية ذات سمعة متميزة في مجال المهنة الحرة؛ فضلًا عن أن تقوم الشركة المهنية غير السعودية بنقل الخبرة والمعرفة الفنية إلى الشركة المهنية وتدريب السعوديين فيها؛ بينما المقابل المالي لقيد الشركة المهنية في السجل، كما هو موضح بالجدول التالي.