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الأعداد السابقة للصحيفة

أكثر من 2500 متدرب يؤدون اختباراتهم النهائية إلكترونياً بكلية الاتصالات بجدة

Time منذ 57 دقيقة
Views 1315
أكثر من 2500 متدرب يؤدون اختباراتهم النهائية إلكترونياً بكلية الاتصالات بجدة

جدة (صدى):
أدى أكثر من 2500 متدرب بكلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة اليوم الاختبارات النهائية للفصل التدريبي الثاني 1441/1440هـ في مختلف التخصصات التي خصصت إلكترونياً ، نتيجة للظروف الاستثنائية بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" .

وأوضح عميد الكلية المهندس فهد بن عبود العامودي أن الكلية اتخذت كافة الإجراءات والتجهيزات التقنية الملائمة لتأديتها دون أي عوائق ، وأن الاختبارات قد سارت اليوم بكل يسر وسهولة ، ولله الحمد ، مشيراً إلى أن إدارة الكلية حرصت على رسم الخطط اللازمة لضمان سير الاختبارات على الوجه المطلوب .

وأبان العامودي أن الكلية نتيجة للظروف الراهنة وتحول التدريب عن بُعد ، قدمت العديد من البرامج التدريبية عن بعد للمتدربين، لتمكينهم من تسيير العملية التدريبية بكفاءة عالية ، كما قدمت العديد من البرامج التدريبية، لكيفية أداء الاختبارات الإلكترونية لمتدربي الكلية, مفيداً أن الاختبارات اليوم قد سارت على عدة فترات وأدى الجميع ختباراتهم بكل يسر وسهولة في مواد مختلفة في جميع التخصصات ، مع متابعة مستمرة من قبل عمادة وأقسام الكلية ، تحسُّباً لحدوث أي خلل فني أو تقني ، وبمتابعة مباشرة من أعضاء هيئة التدريب ، للتواصل مع متدربيهم حال حدوث خلل أو مشكلة تقنية ، أو استفسار من قبل المتدربين .

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أحدث التعليقات

ابوبدر
نعم لجلب المستثمرين الاجانب ولكن اذا بتجيب مسثمرين اجانب لازم يكون مقابله ضمانات مالية بالبنوك والقروض اللي بيحصل عليها سواء من داخل الدولة او خارجها لابد ان هيىة الاستثمار توافق عليها ليتم دراستها هل هي للدعم الفعلي لاستثماره او انها للنهب والهروب وبعدها يورط الناس والدولة اللي جالس يستثمر فيها. لا تقولون مستثمر اجنبي هلا ومرحبا وخلاص. المستثمر الاجنبي يوم هنا ويوم برا والله اعلم ما يكون وراه مجموعة تدعمه. لذلك الحرص ثم الحرص
ابو عمار
الخياط يدور مصلحته من ورى طلبات النسوان
المليليح
عندك خطأ إملائي ( يكشف وليس يكسف ) ياطلال الغامدي ما صدقت شفت حمدلله مدح كذا لاعب من فريقك وغلطت بالاملاء 😁
ابوبدر
تتزوج اللي يعجبها. اجهاض بدون اسباب. حجاب بعدين خلع الحجاب الله المستعان
أبو شـ༄وق༄
يامن شراله من حلاله عله . .

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