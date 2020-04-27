تعرف على شقيقة زعيم كوريا الشمالية الشرسة المرشحة لتولى الحكم حال وفاته

بيونج يانج (صدى):

ظهرت كيم يو جونغ، الشقيقة الصغرى لزعيم كوريا الشمالية على الساحة في الفترة الأخيرة بعد انتشار أنباء عن وفاته وأخرى تفيد بتدهور حالته الصحية؛ حيث ستتولى حكم كوريا الشمالية في حال وفاة شقيقها كيم جونغ أون.

وتعد كيم يو جونغ، سيدة غامضة معقدة تلعب الملاكمة وتكره الماكياج والابتسام، كما قتلت زوجها قبل 4 سنوات بإطلاق أسود مفترسة عليه كما قيل؛ فيما نشأت في أروقة المؤسسة العسكرية وحزب العمال الشيوعي الحاكم.

ولا أحد يعرف العمر الدقيق لها، على الرغم من أن الاعتقاد أنها في الثلاثينات وأصغر بسنوات قليلة من كيم جونغ أون، الذي يعتقد أنه يبلغ من العمر 36 عاما؛ بينما على الرغم من أنها تعد بمثابة "ممثلة ملكية" ومساعدة شخصية لأخيها الأكبر وواحدة من أقرب مستشاريه، إلا أنها بشكل عام تعمل بعيدا عن الأضواء.

وفي الشهر الماضي، فقط أصدرت أول بيان رسمي لها سخرت فيه من كوريا الجنوبية واصفة معارضتها تظاهرة عسكرية بالذخيرة الحية بأنه "نباح كلب مخيف"، كما أنها مدرجة منذ عام 2017 على القائمة السوداء لوزارة الخزانة الأمريكية بسبب "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".

وتعتبر أبرز فترة لها تحت الأضواء، عندما عملت مبعوثة لأخيها إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي نظمت عام 2018 في بيونغ تشانغ بكوريا الجنوبية، وجلست إلى جانب رئيسها مون جاي-إن. وأدى ذلك إلى تقارب دبلوماسي في شبه الجزيرة المقسمة.