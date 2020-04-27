نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

"التعاون الإسلامي" تؤكد ضرورة عودة الأوضاع إلى سابق وضعها في عدن

Time منذ 54 دقيقة
Views 1360
"التعاون الإسلامي" تؤكد ضرورة عودة الأوضاع إلى سابق وضعها في عدن

جدة (صدى):
أعربت منظمة التعاون الاسلامي عن دعمها لما جاء في بيان تحالف الشرعية في اليمن أمس، الذي أكد على ضرورة عودة الأوضاع إلى سابق وضعها، إثر إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي وما تترتب عليه من تطورات للأحداث في العاصمة المؤقتة عدن، وبعض المحافظات الجنوبية بالجمهورية اليمنية، وعلى ضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض .

وأكد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أهمية تنفيذ اتفاق الرياض الذي حظي بترحيب دولي واسع ودعم مباشر من قِبل الأمم المتحدة والذي من شأنه توحيد صفوف اليمنيين وعودة مؤسسات الدولة، والتصدي لخطر الإرهاب.

وشدد معاليه على ضرورة الامتناع عن أي عمل من شأنه تصعيد الأوضاع وتقويض الجهود المبذولة لحل الأزمة اليمنية سلمياً، داعياً الأطراف اليمنية المعنية إلى العمل على استكمال تنفيذ اتفاق الرياض وتغليب مصلحة الشعب اليمني.

وجدد الأمين العام للمنظمة وقوف منظمة التعاون الإسلامي مع الشعب اليمني في هذه الظروف الحرجة التي يواجه فيها العديد من التحديات، ودعمها لوحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه، وكذلك دعمها للشرعية اليمنية.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابوبدر
نعم لجلب المستثمرين الاجانب ولكن اذا بتجيب مسثمرين اجانب لازم يكون مقابله ضمانات مالية بالبنوك والقروض اللي بيحصل عليها سواء من داخل الدولة او خارجها لابد ان هيىة الاستثمار توافق عليها ليتم دراستها هل هي للدعم الفعلي لاستثماره او انها للنهب والهروب وبعدها يورط الناس والدولة اللي جالس يستثمر فيها. لا تقولون مستثمر اجنبي هلا ومرحبا وخلاص. المستثمر الاجنبي يوم هنا ويوم برا والله اعلم ما يكون وراه مجموعة تدعمه. لذلك الحرص ثم الحرص
ابو عمار
الخياط يدور مصلحته من ورى طلبات النسوان
المليليح
عندك خطأ إملائي ( يكشف وليس يكسف ) ياطلال الغامدي ما صدقت شفت حمدلله مدح كذا لاعب من فريقك وغلطت بالاملاء 😁
ابوبدر
تتزوج اللي يعجبها. اجهاض بدون اسباب. حجاب بعدين خلع الحجاب الله المستعان
أبو شـ༄وق༄
يامن شراله من حلاله عله . .

أخر الأخبار

بالفيديو.. أطباء يصلون بطريقة غريبة بأحد المستشفيات
بالفيديو.. أطباء يصلون بطريقة غريبة بأحد المستشفيات
Time منذ 46 ثانية Views 17
التحاق 51 ألف مواطن بمبادرة "دعم التوظيف"
التحاق 51 ألف مواطن بمبادرة "دعم التوظيف"
Time منذ دقيقة Views 1009
فوائد اللوز في وقاية الجسم من الأمراض
فوائد اللوز في وقاية الجسم من الأمراض
Time منذ 5 دقائق Views 1066
بالفيديو.. حلا الترك تستفز متابعيها بوقفة مثيرة
بالفيديو.. حلا الترك تستفز متابعيها بوقفة مثيرة
Time منذ 9 دقائق Views 1229
الكرملين يكشف مكان تواجد الرئيس الروسي
الكرملين يكشف مكان تواجد الرئيس الروسي
Time منذ 16 دقيقة Views 1267
إصابة شخصين في حادث مروري بالطائف
إصابة شخصين في حادث مروري بالطائف
Time منذ 21 دقيقة Views 1237
مسؤول إيراني يفجر مفاجأة: نحصل على الأرقام الحقيقية لضحايا «كورونا» من المقابر
مسؤول إيراني يفجر مفاجأة: نحصل على الأرقام الحقيقية لضحايا «كورونا» من المقابر
Time منذ 26 دقيقة Views 1406
مسميات الشهور في الجاهلية
مسميات الشهور في الجاهلية
Time منذ 33 دقيقة Views 1507
صحة حفر الباطن تحدد مواعيد العمل في المراكز الصحية خلال شهر رمضان
صحة حفر الباطن تحدد مواعيد العمل في المراكز الصحية خلال شهر رمضان
Time منذ 39 دقيقة Views 1385
بالفيديو.. سهير رمزي: متجوزتش عرفي وأجهضت نفسي 3 مرات
بالفيديو.. سهير رمزي: متجوزتش عرفي وأجهضت نفسي 3 مرات
Time منذ 40 دقيقة Views 1595