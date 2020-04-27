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الأعداد السابقة للصحيفة

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب الخميس المقبل في القاهرة

Time منذ 24 دقيقة
Views 1367
اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب الخميس المقبل في القاهرة

القاهرة (صدى):
يعقد مجلس الدول الجامعة على مستوى وزراء الخارجية دورة غير عادية يوم الخميس المقبل في إجتماع إفتراضي عن بعد ( عبر تقنية الفيديو كونفرانس ) برئاسة سلطنة عمان ، بناءا على طلب فلسطين لبحث الخطوات والإجراءات التى يمكن أن تقوم بها الدول العربية تجاه خطورة تنفيذ المخطط الاسرائيلي بضم الضفة الغربية أو أجزاء منها وفرض السيادة الإسرائيلية عليها وعلى المستوطنات والمستعمرات غير القانونية المقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة منذ العام 1967، وخاصة ضم الأغوار الفلسطينية والمنطقة المصنفة ( ج) من الضفة الغربية .

وأيد طلب دولة فلسطين لعقد الاجتماع ، عدد من الدول العربية منها المملكة العربية السعودية و مصر والكويت والاردن والجزائر واليمن والعراق.

وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي إن وزراء الخارجية سيبحثون فى اجتماعهم الافتراضي أيضا مختلف سبل توفير الدعم السياسي والقانوني والمالي للقيادة الفلسطينية حتى تتمكن من مواجهة تلك المخططات الإسرائيلية ، ولتمكين حكومة فلسطين من مواجهة الأضرار الناجمة عن جائحة كورونا والإجراءات الاسرائيلية العدوانية التى تكبد الشعب الفلسطيني المزيد من الخسائر بالإضافة إلى مصادرة أسرائيل أموال المقاصة .

ولفت السفير زكي إلى التحرك السياسي الذي قام به الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط فى هذا الشأن خاصة مع السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ،مشيرا إلى أن "أبو الغيط تلقى مؤخرًا رسالة من "جوتيريش" عبر خلالها عن رفضه للتوجهات والنوايا الإسرائيلية بإعلان ضم المستوطنات أوأية أجزاء من الضفة الغربية، معتبراً أن قراراً مثل هذا سيغلق الباب أمام المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ويقضي على أفق حل الدولتين.

وأفاد أن رسالة "جوتيريش" جاءت رداً على رسالة كان قد بعث بها اليه "أبو الغيط" قبل عدة أيام حذر خلالها من خطورة التوجهات الإسرائيلية نحو استغلال الانشغال العالمي بمواجهة وباء "كوفيد-19" من أجل تثبيت وضع قائم جديد، وضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإعلان السيادة الإسرائيلية عليها، داعياً الأمم المتحدة لتحمل مسئولياتها والتنبه لخطورة ما تنوي الحكومة الإسرائيلية القيام به على الاستقرار الإقليمي والأمن في المنطقة بأسرها.

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أحدث التعليقات

الملل
ايه
زائر
مو صاحي ويلا خله اللحين يدور واسطة وسامحوني واعتذر وتعهد و 10 الالف ريال
زائر
هذا المفروض يتم محاسبته .. كيف لو عوائل الجيران في حوش بيتهم او بالسطوح وهذا بالدرون من فوقهم ومن مسافة بعيده لا احد ينتبه له
نبيل
لاحول ولا قوة الا بالله
اللهو البرئ
لأن الشغلة اذا مو مرتب لها اكيد بتكون حويسة .،😂😂وباقي حتطلع فضايح.

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