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«بنك الرياض» ينوي استرداد صكوك بحجم 4 مليار ريال

Time منذ 35 دقيقة
Views 1410
«بنك الرياض» ينوي استرداد صكوك بحجم 4 مليار ريال

الرياض (صدى):
يعتزم بنك الرياض، استرداد الصكوك الخاصة به التي أصدرها بحجم 4 مليار ريال والمستحقة في 2025م (والتي تحمل الرمز: 1012 - صكوك بنك الرياض)، بالكامل، بقيمتها الأسمية (100% من سعر الإصدار) وذلك بنهاية السنة الخامسة من إصدارها في 24 يونيو 2020م.

وأوضح البنك، أن الصكوك الصادرة في 24 يونيو 2015م بقيمة اجماليه قدرها 4 مليار ريال (البالغة 4,000 صك بقيمه اسميه قدرها مليون ريال لكل صك) وعمر استحقاق فعلي عشرة سنوات تستحق في 24 يونيو 2025م.

وأشار إلى أنه وفقًا لشروط وأحكام الصكوك، يستطيع البنك كمصدر أن يسترد الصكوك في تاريخ التوزيع الدوري الذي يقع في 24 يونيو 2020م او قريبا منه، وقد تم الحصول على موافقة الجهات التنظيمية بهذا الخصوص.

وفي السياق نفسه، سيحول البنك قيمة الاسترداد بالإضافة إلى مبلغ التوزيع الدوري (ربح الفترة الحالية المنتهية في 24 يونيو 2020م) إلى حسابات حاملي الصكوك في 24 يونيو 2020م بناءً على ملكيتهم المقيدة كما في 15 يونيو 2020م (بداية فترة تعليق التداول للصكوك).

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أحدث التعليقات

الملل
ايه
زائر
مو صاحي ويلا خله اللحين يدور واسطة وسامحوني واعتذر وتعهد و 10 الالف ريال
زائر
هذا المفروض يتم محاسبته .. كيف لو عوائل الجيران في حوش بيتهم او بالسطوح وهذا بالدرون من فوقهم ومن مسافة بعيده لا احد ينتبه له
نبيل
لاحول ولا قوة الا بالله
اللهو البرئ
لأن الشغلة اذا مو مرتب لها اكيد بتكون حويسة .،😂😂وباقي حتطلع فضايح.

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