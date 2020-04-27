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الأعداد السابقة للصحيفة

«أنور قرقاش»‏: ‏تطبيق نص اتفاق الرياض والالتزام بروحه عنوان المرحلة

Time منذ ساعة
Views 1508
«أنور قرقاش»‏: ‏تطبيق نص اتفاق الرياض والالتزام بروحه عنوان المرحلة

أبو ظبي (صدى):
أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الاثنين، على أهمية تطبيق اتفاق الرياض حاملًا والالتزام بروحه للوصول إلى الحل السياسي في اليمن.

وأوضح أنور قرقاش: " بيان تحالف دعم الشرعية يأتي من حرص واضح على اليمن وعلى إتفاق الرياض والذي يمثل تطبيقه كاملا أساسا للعمل السياسي في المرحلة القادمة، الإحباط من التأخر في تطبيق الإتفاق لا يجب أن يكون سببا لتغيير الأوضاع من طرف واحد وثقتنا في حرص السعودية الشقيقة على تطبيق اتفاق الرياض مطلقة " .

وقال الوزير الإماراتي: " ‏تطبيق نص إتفاق الرياض والإلتزام بروحه عنوان المرحلة وحجر أساس في الرؤية الاقليمية و الدولية للحل السياسي في اليمن، وبيان التحالف يؤكد على ضرورة إلتزام كافة الأطراف بتنفيذ الإتفاق حرصا على تماسك الموقف السياسي و العسكري وتمهيدا لاستحقاقات المرحلة التالية " .

وأضاف" قرقاش " : " ‏لن نجد أحرص من المملكة العربية السعودية الشقيقة علي اليمن ومن خلال قيادتها للتحالف سياسيا وعسكريا ندرك روح المسؤولية التي تضطلع بها في هذا الشأن، ولن تجد الإمارات شقيقا وجارا وحليفا بأصالة ومصداقية وحمية الرياض، علاقتنا راسخة ورؤيتنا لأمن وإستقرار المنطقة واحدة " .

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أحدث التعليقات

الملل
ايه
زائر
مو صاحي ويلا خله اللحين يدور واسطة وسامحوني واعتذر وتعهد و 10 الالف ريال
زائر
هذا المفروض يتم محاسبته .. كيف لو عوائل الجيران في حوش بيتهم او بالسطوح وهذا بالدرون من فوقهم ومن مسافة بعيده لا احد ينتبه له
نبيل
لاحول ولا قوة الا بالله
اللهو البرئ
لأن الشغلة اذا مو مرتب لها اكيد بتكون حويسة .،😂😂وباقي حتطلع فضايح.

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