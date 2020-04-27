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الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. شهاب حاجية يعلق على تصريحات حسن البلام المسيئة لطارق العلي

Time منذ يومين
Views 2559
بالفيديو.. شهاب حاجية يعلق على تصريحات حسن البلام المسيئة لطارق العلي

خالد الظفيري (صدى):
علق الفنان الكويتي شهاب حاجية، على تصريحات مواطنه الفنان حسن البلام المسيئة للفنان طارق العلي والتي أنكر فيها أنه تعلم الفن على يده، ليخرج حاجية ويرد على ذلك ويكشف عن فخره بالتعلم على يد العلي.

وقال شهاب حاجية: " يشرفني أني من مرسة "فروغي" للفنان طارق العلي.. في ناس وايد تضايق من هذه الجملة ولكن أنا أتشرف أني إتعلمت على يد الدكتور طارق العلي "؛ متابعًا: " والله كلامي مو مجاملة لا أنا آبي منه شي.. والله الشخص ده أنا اتعلمت منه على المسرح أشياء في ناس صار ليهم سنين بيدرسوا ما اتعلموها ".

وأكد حاجية على استيائه من بعض المنتجين الذي يقيمون الفنان بعدد المتابعين له على السوشال ميديا، لافتًا إلى أنه أصبح الآن يطلق لقب نجمة على فنانة لا يتعدى عدد أعمالها مسلسلين وتحصل على أعلى أجر لمجرد أنها تملك قاعدة كبيرة على السوشال ميديا.

ومن الجدير بالذكر، أن الفنان الكويتي طارق العلي كشف أن الفنان حسن البلام، يُعد أحد تلاميذ مدرسته وخريجي شركته "فروغي"، وأنه من المعيب والخاطئ وضعهما معا في منافسة، وأنهما ينافسان جيلهما فقط؛ ليهاجمه البلام ويعترض على ما جاء في حديثه.

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أحدث التعليقات

راكان
مافهمت وش يعني دون شهاده
مطر الاسود
هين انت لم توجه النقد للمصلحة العامة اللي قاهرك انه يتقاضى راتب خيالي لا تحلم به انت
سعيد الهلالي
والله كل يوم يحذرونا من اطعمة جديده ما تعرف من نصدق من امس عصير الفنتوا ولنا ٣٠ سنه وحنا نشربه وبقول يضر بالقلب. والله ااحمد ما صار. لنا شي.
ابو عمار
قريبا ان شاء الله نجتمع جميعا حول الكعبه المشرفه
عنتر فاضي جيبه
مايحلى السحور الا مع الكبسة وبعدها شاهي كبوس ..

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