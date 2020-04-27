تطوير المباني تطرح 6 مرافق تعليمية للاستثمار في تبوك

تبوك (صدى):

طرح مركز خدمات الاستثمار التعليمي بشركة تطوير المباني اليوم المرفق التعليمي السادس للعام الجاري للاستثمار وذلك في حي البوادي بمنطقة تبوك على مساحة 10000 متر مربع ضمن المرحلة الأولى لطرح المرافق التعليمية أمام المستثمرين, وشملت المرافق السابقة والتي تم طرحها أحياء (القادسية، الريان، المروج ،الورود،الروضة) فيما سيتم قريباً طرح مرفق تعليمي سابع في حي الشفاء بمحافظة أملج على مساحة 17.312 متر مربع.

وكان المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم العُمري، قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة فنية لتسهيل حصول المستثمرين والراغبين في الاستثمار في المجال التعليمي على موافقة الجهات الحكومية لبناء المدارس الأهلية على الأراضي المملوكة لهم أو المخصصة للتعليم وفق توجيهات معالي وزير التعليم.

وأوضح مدير مكتب التعليم الأهلي بتعليم تبوك خالد العمري أن مهام اللجنة تتضمن استقبال طلبات مالكي أراضي المرافق التعليمية أو المرخص لهم بإنشاء مدارس أهلية عليها، وكذلك الأراضي المملوكة لوزارة التعليم ومن ثم فرز الطلبات المحققة للشروط وعرضها على اللجنة العليا، مضيفاً أن اللجنة تقوم بإعداد تقرير فصلي عن واقع الطلبات التي تمت دراستها والرفع بها للجنة الرئيسية وكذلك إعداد الأدلة الإرشادية الآلية، وأسس وضوابط إفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية التي طُرحت للمنافسة .