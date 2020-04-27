متحدث الصحة يوضح سبب تخفيف الإجراءات والسماح بالتجول الجزئي

وأوضح الدكتور محمد العبدالعالي، أنه وفق الإحصاءات فإنه تم تسجيل نسب التجول في الفترة الماضية بواقع -77% في التسوق والترفيه، و-45% في التموين والصيدليات، و-48% في أماكن العمل، و+24% في الأماكن السكنية.
وشدد متحدث وزارة الصحة على أن: " لابد أن نحمي أنفسنا والآخرين، وكل ما تقوم به الدولة يؤكد أنكم في حالة صحية وآمنة، ويبقى الدور على الجميع، بأهمية الالتزام بالتعليمات الصحية، خصوصاً الفئات الأكثر خطورة أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، مع أهمية التباعد الاجتماعي، والابتعاد عن التجمعات وترك مسافة بيننا وبين الآخرين، وعدم التجمع بما لا يزيد على 5 أشخاص، مع ارتداء الكمامة القماشية".