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الأعداد السابقة للصحيفة

متحدث الصحة يوضح سبب تخفيف الإجراءات والسماح بالتجول الجزئي

Time منذ 31 دقيقة
Views 1764
متحدث الصحة يوضح سبب تخفيف الإجراءات والسماح بالتجول الجزئي

الرياض (صدى):
كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أمس الأحد، سبب السماح بالتجول جزئياً في جميع مناطق المملكة، لافتًا إلى أنه جاء إثر تقارير مهمة تشمل بعض الجوانب الصحية؛ حيث إن المسح الاستقصائي والنشط والخطوات الاستباقية أدت لانخفاض نسبة الوفيات.

وأوضح الدكتور محمد العبدالعالي، أنه وفق الإحصاءات فإنه تم تسجيل نسب التجول في الفترة الماضية بواقع -77% في التسوق والترفيه، و-45% في التموين والصيدليات، و-48% في أماكن العمل، و+24% في الأماكن السكنية.

وشدد متحدث وزارة الصحة على أن: " لابد أن نحمي أنفسنا والآخرين، وكل ما تقوم به الدولة يؤكد أنكم في حالة صحية وآمنة، ويبقى الدور على الجميع، بأهمية الالتزام بالتعليمات الصحية، خصوصاً الفئات الأكثر خطورة أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، مع أهمية التباعد الاجتماعي، والابتعاد عن التجمعات وترك مسافة بيننا وبين الآخرين، وعدم التجمع بما لا يزيد على 5 أشخاص، مع ارتداء الكمامة القماشية".

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أحدث التعليقات

abdul
فن جديد للاستعطاف و الشحاتة.
عنتر فاضي جيبه
العودة للمنزل من اجمل اثار كورونا ومافيه اطيب من اكل مطبخ البيت بس الله يرزقك بوحدة تحب المطبخ وتعرف تطبخ ..
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله اللهم اصلح احوال المسلمين
نجاة محمد
غالبيتهم عارفين انه مفلب و الفلوس هي السبب
نجاة محمد
طيب يحتجون براحتهم

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