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الأعداد السابقة للصحيفة

سما المصري تقحم " الإخوان " في اتهامها بالفسق وممارسة الدعارة

Time منذ يومين
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سما المصري تقحم " الإخوان " في اتهامها بالفسق وممارسة الدعارة

القاهرة (صدى):
كشفت النيابة العامة المصرية، تفاصيل التحقيقات مع الراقصة الاستعراضية سما المصري، في اتهامها بالفسق والفجور وممارسة الدعارة، وهدم قيم المجتمع الأسرية.

وأوضحت النيابة العامة في بيان لها، أن قاضي المعارضات قرر تمديد حبس سما المصري 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وذكر البيان أن الأجهزة الأمنية رصدت صورًا ومقاطع مُصورة للمتهمة مُخلة وخادشة للحياء العام،تحمل إيحاءات جنسية، منشورة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأنكرت المصري ما نسب إليها من تهم، مؤكدة مسؤوليتها فقط عن مقاطع نشرتها بحساباتها الرسمية، لا تعدوا سوى أن تكون تسجيلًا لأنشطة حياتها وعاداتها اليومية.

وأقحمت المصري جماعة الاخوان المسلمين في القضية، مشيرة إلى أن نشر تلك المقاطع قد تكون من فعل لجان إلكترونية من جماعة الإخوان لخلاف معها حول آرائها السياسية، أو من آخرين بينها وبينهم خلافات شخصية.

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أمر بحبس سما المصري بتهمة الفسق والفجور

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أحدث التعليقات

راكان
مافهمت وش يعني دون شهاده
مطر الاسود
هين انت لم توجه النقد للمصلحة العامة اللي قاهرك انه يتقاضى راتب خيالي لا تحلم به انت
سعيد الهلالي
والله كل يوم يحذرونا من اطعمة جديده ما تعرف من نصدق من امس عصير الفنتوا ولنا ٣٠ سنه وحنا نشربه وبقول يضر بالقلب. والله ااحمد ما صار. لنا شي.
ابو عمار
قريبا ان شاء الله نجتمع جميعا حول الكعبه المشرفه
عنتر فاضي جيبه
مايحلى السحور الا مع الكبسة وبعدها شاهي كبوس ..

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