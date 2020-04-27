سما المصري تقحم " الإخوان " في اتهامها بالفسق وممارسة الدعارة

القاهرة (صدى):

كشفت النيابة العامة المصرية، تفاصيل التحقيقات مع الراقصة الاستعراضية سما المصري، في اتهامها بالفسق والفجور وممارسة الدعارة، وهدم قيم المجتمع الأسرية.

وأوضحت النيابة العامة في بيان لها، أن قاضي المعارضات قرر تمديد حبس سما المصري 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وذكر البيان أن الأجهزة الأمنية رصدت صورًا ومقاطع مُصورة للمتهمة مُخلة وخادشة للحياء العام،تحمل إيحاءات جنسية، منشورة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأنكرت المصري ما نسب إليها من تهم، مؤكدة مسؤوليتها فقط عن مقاطع نشرتها بحساباتها الرسمية، لا تعدوا سوى أن تكون تسجيلًا لأنشطة حياتها وعاداتها اليومية.

وأقحمت المصري جماعة الاخوان المسلمين في القضية، مشيرة إلى أن نشر تلك المقاطع قد تكون من فعل لجان إلكترونية من جماعة الإخوان لخلاف معها حول آرائها السياسية، أو من آخرين بينها وبينهم خلافات شخصية.

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