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الأعداد السابقة للصحيفة

حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين

Time منذ ساعة
Views 1512
حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاطًا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، الشرقية، نجران وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك ، الجوف وكذلك مرتفعات جازان ونجران وعسير .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربيه إلى شمالية على الجزئين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى المترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

abdul
ايام الطيبين عنما كان الائمة لا يُشترون بدينار ولا دولار. ولم يكونوا من زوّار قصور الأمراء . ولا يفتعلون التباكي، لا يخافون لومة لائم،
ابو ناصر
عوايدهم
ابو ناصر
غلط اللي يطلب من بره مع هذا الوضع
ابو ناصر
لعنة الله عليك ومن على شاكلتك
abdul
كلام*

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