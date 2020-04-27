الكيان الصهيوني يحتج على مسلسل " النهاية " لتصويره المستقبل بعد زوال إسرائيل

القاهرة (صدى):

هاجمت وزارة الخارجية الإسرائيلية المسلسل المصري "النهاية" والذي يقوم ببطولته يوسف الشريف.

ووصفت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، أحداث المسلسل بـ "المؤسفة وغير مقبولة على الإطلاق"، " لتصويره للمستقبل بعد زوال إسرائيل.

واستعرضت الحلقة الأولى من المسلسل، مشهدا لأطفال في فصل دراسي عام 2120 يتعلمون عن "حرب تحرير القدس".

ويقول أحد المدرسين: "كانت أمريكا الداعم الرئيسي للدولة الصهيونية"، في حين ظهرت خريطة ثلاثية الأبعاد للولايات المتحدة أمام الفصل الدراسي".

وأضاف المعلم: "عندما حان الوقت لتتخلص الدول العربية من عدوها اللدود، اندلعت حرب سميت بحرب تحرير القدس، والحرب انتهت بسرعة وتسببت في تدمير دولة إسرائيل الصهيونية بعد أقل من 100 عام من قيامها".