دانيلو اسبيريا يطير إلى بلاده

طلال الغامدي (صدى):

غادر لاعب الشباب المحترف الكولومبي دانيلو اسبيريا، مطار الملك خالد الدولي بالرياض، متجهاً لبلاده.

وكان لاعب نادي الشباب قد أنهى كافة الإجراءات للعودة إلى بلاده تزامنا مع فترة توقف النشاط الرياضي.