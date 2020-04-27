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الأعداد السابقة للصحيفة

دانيلو اسبيريا يطير إلى بلاده

Time منذ ساعة
Views 1573
دانيلو اسبيريا يطير إلى بلاده

طلال الغامدي (صدى):
غادر لاعب الشباب المحترف الكولومبي دانيلو اسبيريا، مطار الملك خالد الدولي بالرياض، متجهاً لبلاده.

وكان لاعب نادي الشباب قد أنهى كافة الإجراءات للعودة إلى بلاده تزامنا مع فترة توقف النشاط الرياضي.

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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
ههههههه لا تبلغين عني ياالفارسه❤😥😂
السيف
ماذا بعد أن شاءالله 2023
abdul
وشيوخ كثر يعطون دروسا بأن الدولة العبرية ستتوقف عن الوجود من الخريطة - بقدرة قادر - سنة ٢٠٢٢ او ٢٠٢٣ يعني ملائكة مسوّمين بينزلون وينهوا اسرائيل من الوجود ونحنا قاعدين في بيوتنا مع ازواجنا وابنائنا وفلوسنا ونتفرّج مسلسلات مثل ام هارون. وطبعا مافي داع للجهاد اللي هو نوع من انواع القاء الانفس الي التهلكة ،يعني بتحصل معجزات لم تحدث لا في يوم بدر ولا في اي يوم او معركة وقعت للمسلمين مع اعدائهم. هكذا يخطبون بعض مشايخ المتكاسلين.
versace
علموا المرور بالهالدرسات لعلهم يرحمونا شوي من حراره ووهج الشمس المرتفعه التي تسبب التوتر العام للانسان... سبحان الله حتى البهائم تدور الظل وقت حراره الشمس
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يًجزاكم خير

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