تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
اتصل بنا
اعلن لدينا
نسخة
نسخة
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
الأعداد السابقة للصحيفة
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
الرئيسية
الأخبار
دانيلو اسبيريا يطير إلى بلاده
منذ ساعة
1573
طلال الغامدي (صدى):
غادر لاعب الشباب المحترف الكولومبي دانيلو اسبيريا، مطار الملك خالد الدولي بالرياض، متجهاً لبلاده.
وكان لاعب نادي الشباب قد أنهى كافة الإجراءات للعودة إلى بلاده تزامنا مع فترة توقف النشاط الرياضي.
واتساب
فيسبوك
تويتر
اترك تعليقاً
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
إرسال
أحدث التعليقات
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
ههههههه لا تبلغين عني ياالفارسه❤😥😂
السيف
ماذا بعد أن شاءالله 2023
abdul
وشيوخ كثر يعطون دروسا بأن الدولة العبرية ستتوقف عن الوجود من الخريطة - بقدرة قادر - سنة ٢٠٢٢ او ٢٠٢٣ يعني ملائكة مسوّمين بينزلون وينهوا اسرائيل من الوجود ونحنا قاعدين في بيوتنا مع ازواجنا وابنائنا وفلوسنا ونتفرّج مسلسلات مثل ام هارون. وطبعا مافي داع للجهاد اللي هو نوع من انواع القاء الانفس الي التهلكة ،يعني بتحصل معجزات لم تحدث لا في يوم بدر ولا في اي يوم او معركة وقعت للمسلمين مع اعدائهم. هكذا يخطبون بعض مشايخ المتكاسلين.
versace
علموا المرور بالهالدرسات لعلهم يرحمونا شوي من حراره ووهج الشمس المرتفعه التي تسبب التوتر العام للانسان... سبحان الله حتى البهائم تدور الظل وقت حراره الشمس
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يًجزاكم خير
أخر الأخبار
انتعاش أسواق بيع الخفافيش في إندونيسيا!
منذ 7 دقائق
96
الإطاحة بمواطن رفض التجاوب مع رجال الأمن أثناء تنفيذ منع التجول
منذ 42 دقيقة
1901
الكيان الصهيوني يحتج على مسلسل " النهاية " لتصويره المستقبل بعد زوال إسرائيل
منذ 58 دقيقة
1235
دانيلو اسبيريا يطير إلى بلاده
منذ ساعة
1573
الرهيدي في " الذروة " مابين " مخرج 7 " و " مليار ريال "
منذ ساعة
1530
بالفيديو..خياط ملابس نسائية يتسبب بكارثة
منذ ساعة
717
التحالف يطالب بوقف أي تحركات تصعيدية ويدعو لتنفيذ اتفاق الرياض فورًا
منذ ساعة
1769
ملابس ياسمين صبري تفضح فبركة برنامج " رامز مجنون رسمي "
منذ ساعة
1689
انقلاب حافلة ركاب يودي بحياة 6 أشخاص
منذ ساعتين
545
الإعلامية ريم بساطي بعد طلب الطعام من الخارج: " حسبي الله ونعم الوكيل "
منذ ساعتين
2768