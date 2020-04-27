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الأعداد السابقة للصحيفة

الرهيدي في " الذروة " مابين " مخرج 7 " و " مليار ريال "

Time منذ يومين
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الرهيدي في " الذروة " مابين " مخرج 7 " و " مليار ريال "

حامد العمري (صدى):
يستحوذ الفنان الشاب السعودي عبدالمجيد الرهيدي على وقت الذروة في شهر رمضان من خلال ظهوره بمسلسلين كوميديين أحدهما على شاشة " MBC " ويحمل اسم " مخرج 7 " ، والآخر مسلسل " ميار ريال " على شاشة SBC ، حيث سيعرض كلا العملين في فترة الذروة بعد صلاة المغرب .

ويرفض الرهيدي وصف فترة مابعد صلاة المغرب بانها وقت الذروة في هذا العام تحديدا ، بعد جائحة كورونا التي أجبرت الناس على إلتزام بيوتها ومتابعة ما يعرض في الفضائيات ، مشددا أن كل أوقات العرض هذا العام ستكون ذروة.

ويشير إلى أن نقد الأعمال الدرامية هذا العام سيكون بشكل مكثف ومركز نظرا لتفرغ الناس بكافة مستوياتهم الاجتماعية وفئاتهم العمرية لمتابعة الاعمال في ظل الحجر المنزلي ، وهو مايحملنا مسؤولية كبيرة بتقديم الأفضل الذي يليق بذائقة المشاهد العربي.

وتطرق الرهيدي في حديثه لمشاركته في مسلسل " مخرج 7 " ، الذي وصفه بالمميز كونه أول مره يشارك بعمل سيت كوّم ، في ظل مساحة درامية أكبر يقف فيها بجانب ناصر القصبي كصديق ضمن مجريات المسلسل .

وشدد على أن خلف الحربي صنع نص فيه مواقف ومفارقات كوميدية يومية للاسرة السعودية من خلال البيت والعائلة وتربية الأولاد في وسط هذا التطور وكذلك في بيئة العمل للموظف والمتسبب والمجتهد والعاطل والمستقعد والمستذكي والحالم والمهايطي اخرجها اوس الشرقي على طريقته معتمد ان تكون النتيجة ( كوميديا لايت ) داخل المجتمع السعود.

وأبان أن هذا العمل يجسده نخبة من نجوم الدراما السعودية هم ناصر القصبي . راشد الشمراني . حبيب الحبيب . ريماس منصور . علي الحميدي . زيد السويداء . هبة الحسين . الهام على . خالد الفراج . اسيل عمران . عبدالعزيز المطرودي . عبدالله البراق . محمد الشهري .

ويؤكد أن مسرحية " الذيب في القليب " التي تعرض حاليا على قناة شاهد وحققت نسبة مشاهدة عالية بعد نجاحها الساحق في موسم الرياض ، مهدت لمسلسل " مخرج 7 " كون أن طواقم عمل المسرحية هي نفسها طاقم المسلسل تقريبا مع إختلاف بسيط وهو ما خلق إنسجام وسلاسة في العمل سينعكس بإذن الله على جودة العمل .

ولفت إلى أن المسلسل الثاني " مليار ريال " يتناول عددًا من القضايا الاجتماعية في قالب كوميدي خفيف يلامس المجتمعات الخليجية، ويطرح العديد من التساؤلات، في إطار لايت كوميدي، حيث يعرض مجموعةً من المشاكل الاجتماعية، وفي كل حلقة يقدِّم الحل.

وقد تمَّ تصوير المسلسل في الرياض، قبل أزمة وباء كورونا، وهو من تأليف محمد الكندري، وإخراج أسد فولادكار، وبطولة: خالد الفراج وهيا الشعيبي وعلي الحميدي.

وطالب الرهيدي بعدم الاستعجال بالحكم على العمل والتريث حتى الحلقات النهائية، مبديا حرصه على تقديم أعمال درامية تحمل جرعة من التسلية والترفيه ورسم البسمة في ظل جائحة كورونا والتي ألزمت الناس المكوث في المنازل والاستمتاع بما يقدم على الفضائيات في الشهر المبارك.

 

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أحدث التعليقات

راكان
مافهمت وش يعني دون شهاده
مطر الاسود
هين انت لم توجه النقد للمصلحة العامة اللي قاهرك انه يتقاضى راتب خيالي لا تحلم به انت
سعيد الهلالي
والله كل يوم يحذرونا من اطعمة جديده ما تعرف من نصدق من امس عصير الفنتوا ولنا ٣٠ سنه وحنا نشربه وبقول يضر بالقلب. والله ااحمد ما صار. لنا شي.
ابو عمار
قريبا ان شاء الله نجتمع جميعا حول الكعبه المشرفه
عنتر فاضي جيبه
مايحلى السحور الا مع الكبسة وبعدها شاهي كبوس ..

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