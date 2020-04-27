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الأعداد السابقة للصحيفة

التحالف يطالب بوقف أي تحركات تصعيدية ويدعو لتنفيذ اتفاق الرياض فورًا

Time منذ ساعة
Views 1769
التحالف يطالب بوقف أي تحركات تصعيدية ويدعو لتنفيذ اتفاق الرياض فورًا

فهمي محمد (صدى):
علن تحالف دعم الشرعية في اليمن وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ضرورة عودة الأوضاع إلى سابق وضعها إثر إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي عبر بيانه الأخير وما ترتب عليه من تطورات للأحداث في العاصمة المؤقتة (عدن) وبعض المحافظات الجنوبية بالجمهورية اليمنية، ويؤكد التحالف على ضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض والعمل على التعجيل بتنفيذه، مشيراً إلى الترحيب الدولي الواسع والدعم المباشر من الأمم المتحدة .

وأوضح التحالف أنه اتخذ ولا يزال خطوات عملية ومنهجية لتنفيذ اتفاق الرياض والذي يمثل الإطار الذي أجمع عليه الطرفان لتوحيد صفوف اليمنيين، وعودة مؤسسات الدولة، والتصدي لخطر الإرهاب. وأن المسؤولية تقع على الأطراف الموقعة على الاتفاق لاتخاذ خطوات وطنية واضحة باتجاه تنفيذ بنوده التي اتفق عليها في إطار مصفوفة تنفيذ الاتفاق المزمنة الموقع عليها من الطرفين.

كما طالب التحالف بوقف أي نشاطات أو تحركات تصعيدية ويدعو إلى العودة لاستكمال تنفيذ الاتفاق فوراً ودون تأخير، وتغليب مصلحة الشعب اليمني على أي مصالح أخرى والعمل على تحقيق هدف استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب والتصدي للتنظيمات الإرهابية.

كما أكد التحالف على استمرار دعمه للشرعية اليمنية وتنفيذ اتفاق الرياض بما فيه تشكيل حكومة الكفاءات السياسية حسب نص الاتفاق وممارسة عملها من العاصمة المؤقتة (عدن) ، لمواجهة التحديات والإشكالات الاقتصادية والتنموية في ظل الكوارث الطبيعية من سيول وفيضانات وكذلك مخاوف انتشار جائحة (كورونا) وتوفير الخدمات للشعب اليمني الشقيق .

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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
ههههههه لا تبلغين عني ياالفارسه❤😥😂
السيف
ماذا بعد أن شاءالله 2023
abdul
وشيوخ كثر يعطون دروسا بأن الدولة العبرية ستتوقف عن الوجود من الخريطة - بقدرة قادر - سنة ٢٠٢٢ او ٢٠٢٣ يعني ملائكة مسوّمين بينزلون وينهوا اسرائيل من الوجود ونحنا قاعدين في بيوتنا مع ازواجنا وابنائنا وفلوسنا ونتفرّج مسلسلات مثل ام هارون. وطبعا مافي داع للجهاد اللي هو نوع من انواع القاء الانفس الي التهلكة ،يعني بتحصل معجزات لم تحدث لا في يوم بدر ولا في اي يوم او معركة وقعت للمسلمين مع اعدائهم. هكذا يخطبون بعض مشايخ المتكاسلين.
versace
علموا المرور بالهالدرسات لعلهم يرحمونا شوي من حراره ووهج الشمس المرتفعه التي تسبب التوتر العام للانسان... سبحان الله حتى البهائم تدور الظل وقت حراره الشمس
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يًجزاكم خير

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