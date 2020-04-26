مصادرة 280 كيلو جراما من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك بتيماء

تبوك (صدى):

تمكنت الفرق الرقابية لبلدية محافظة تيماء، خلال 445 جولة على المنشآت الغذائية والبوفيهات والمطاعم، ضبط عدد من المخالفات، التي اتخذت حيالها اللازم، في إطار جهودها المتواصلة للتأكد من تطبيق هذه المنشآت التجارية للاشتراطات الصحية وسلامة الأغذية المعروضة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة تيماء المهندس سلامه بن هليل البلوي أن الجولات الرقابية أسفرت عن مصادرة 280 كيلو جراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وإغلاق ٣ محلات تجارية ، إلى جانب تسجيل ١٥ مخالفة على المحلات التي لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية، إلى جانب توجيه إنذارات لمحلات أخرى.

وأكد البلوي أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية، من خلال مراقبيها، بهدف مراقبة عمل المحلات التجارية المعنية ببيع المواد الغذائية للحفاظ على مستويات الصحة العامة, داعياً المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع بلدية المحافظة والإبلاغ عن المخالفات أو الملحوظات من خلال الاتصال على طوارئ البلدية 940 على مدار الساعة .