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الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. مفتي مصر الأسبق يثير الجدل:«أبو الهول يجسد نبي الله أدريس»

Time منذ 4 ساعات
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بالفيديو.. مفتي مصر الأسبق يثير الجدل:«أبو الهول يجسد نبي الله أدريس»

القاهرة (صدى):
تسببت تصريحات مفتي مصر الأسبق الدكتور علي جمعة في إثارة غضب الشعب المصري؛ حيث تحدث عن بناء الأهرامات.

وقال "جمعة" إن : "نبي الله إدريس هو من بدأ البناء، وأن تمثال أبو الهول الشهير بُني تجسيدا له".

وأضاف جمعة في تصريحات لبرنامج "مصر أرض الأنبياء" : "هناك كثيرا من الأقاويل يرجحها العلماء، أن نبي الله إدريس هو من بدأ بناء الأهرامات وعلم التحنيط، وأن وجه تمثال أبو الهول في مصر هو وجهه".

ومن جانبه رد عالم الأثار المصري زاهي حواس على تصريحات المفتي المثيرة للجدل قائلا: "أغلب ما قاله الشيخ علي جمعة هو ترديد لما كتبه الدكتور سيد كريم في كتاب له باسم (لغز الحضارة المصرية)"، مؤكدا أن "كل ما جاء في الكتاب عبارة عن تخيلات بعيدة عن العلم".

ولفت حواس إلى أنه يتملك الأدلة الكاملة عن أن الملك زوسر هو الذي بنى أول هرم، وأن الذي غير البناء من الطوب اللبن إلى الحجر هو إيمحتب العبقري.

ووجه حواس رسالة للشيخ علي جمعة قائلا: "أنا أقدره على المستوى الشخصي، ولكن عندما يتحدث عن الآثار، فأقول له بصدق وقوة ووضوح: قف، وتراجع عن هذه الأقاويل غير العلمية التي يرددها غير المتخصصين".

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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
ههههههه لا تبلغين عني ياالفارسه❤😥😂
السيف
ماذا بعد أن شاءالله 2023
abdul
وشيوخ كثر يعطون دروسا بأن الدولة العبرية ستتوقف عن الوجود من الخريطة - بقدرة قادر - سنة ٢٠٢٢ او ٢٠٢٣ يعني ملائكة مسوّمين بينزلون وينهوا اسرائيل من الوجود ونحنا قاعدين في بيوتنا مع ازواجنا وابنائنا وفلوسنا ونتفرّج مسلسلات مثل ام هارون. وطبعا مافي داع للجهاد اللي هو نوع من انواع القاء الانفس الي التهلكة ،يعني بتحصل معجزات لم تحدث لا في يوم بدر ولا في اي يوم او معركة وقعت للمسلمين مع اعدائهم. هكذا يخطبون بعض مشايخ المتكاسلين.
versace
علموا المرور بالهالدرسات لعلهم يرحمونا شوي من حراره ووهج الشمس المرتفعه التي تسبب التوتر العام للانسان... سبحان الله حتى البهائم تدور الظل وقت حراره الشمس
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يًجزاكم خير

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