بالفيديو.. مفتي مصر الأسبق يثير الجدل:«أبو الهول يجسد نبي الله أدريس»

القاهرة (صدى):

تسببت تصريحات مفتي مصر الأسبق الدكتور علي جمعة في إثارة غضب الشعب المصري؛ حيث تحدث عن بناء الأهرامات.

وقال "جمعة" إن : "نبي الله إدريس هو من بدأ البناء، وأن تمثال أبو الهول الشهير بُني تجسيدا له".

وأضاف جمعة في تصريحات لبرنامج "مصر أرض الأنبياء" : "هناك كثيرا من الأقاويل يرجحها العلماء، أن نبي الله إدريس هو من بدأ بناء الأهرامات وعلم التحنيط، وأن وجه تمثال أبو الهول في مصر هو وجهه".

ومن جانبه رد عالم الأثار المصري زاهي حواس على تصريحات المفتي المثيرة للجدل قائلا: "أغلب ما قاله الشيخ علي جمعة هو ترديد لما كتبه الدكتور سيد كريم في كتاب له باسم (لغز الحضارة المصرية)"، مؤكدا أن "كل ما جاء في الكتاب عبارة عن تخيلات بعيدة عن العلم".

ولفت حواس إلى أنه يتملك الأدلة الكاملة عن أن الملك زوسر هو الذي بنى أول هرم، وأن الذي غير البناء من الطوب اللبن إلى الحجر هو إيمحتب العبقري.

ووجه حواس رسالة للشيخ علي جمعة قائلا: "أنا أقدره على المستوى الشخصي، ولكن عندما يتحدث عن الآثار، فأقول له بصدق وقوة ووضوح: قف، وتراجع عن هذه الأقاويل غير العلمية التي يرددها غير المتخصصين".