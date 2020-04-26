تخفيض أسعار وقود الطيران في مصر لتشجيع السياحة الداخلية رغم "كورونا"

القاهرة (صدى):

خفضت وزارة السياحة والآثار المصرية أسعار وقود الطيران بهدف دعم القطاع السياحي في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأصدرت الوزارة بيان، أوضحت فيه إن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، استقبل وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، بمقر وزارة البترول لمناقشة عدد من الموضوعات لدعم القطاع السياحي في ظل الأزمة الحالية لفيروس كورونا المستجد.

واتفق الجانبان على منح تخفيضات إضافية على سعر الوقود الخاص بالطيران لتصل القيمة الإجمالية للتخفيض إلى 10 سنتات على الغالون الواحد، والتي سيتم تطبيقها فور عودة حركة الطيران مرة أخرى وبشكل دائم تشجيعًا لزيادة الحركة السياحية الداخلية والوافدة إلى مصر.

وشملت قائمة الأسعار الجديدة: البنزين 95 بسعر 8.50 جنيه للتر بدلًا من 8.75، وأوكتان 92 بسعر 7.50 جنيه للتر عوضًا عن 7.75، والبنزين أوكتان 80 بسعر 6.25 جنيه للتر بدلًا من 6.50، كما تقرر تعديل سعر المازوت للصناعة ليصبح 3900 جنيه/طن بدلًا من 4259 جنيهًا /طن.