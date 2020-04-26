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تخفيض أسعار وقود الطيران في مصر لتشجيع السياحة الداخلية رغم "كورونا"

Time منذ 5 ساعات
Views 1874
تخفيض أسعار وقود الطيران في مصر لتشجيع السياحة الداخلية رغم "كورونا"

القاهرة (صدى):
خفضت وزارة السياحة والآثار المصرية أسعار وقود الطيران بهدف دعم القطاع السياحي في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأصدرت الوزارة بيان، أوضحت فيه إن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، استقبل وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، بمقر وزارة البترول لمناقشة عدد من الموضوعات لدعم القطاع السياحي في ظل الأزمة الحالية لفيروس كورونا المستجد.

واتفق الجانبان على منح تخفيضات إضافية على سعر الوقود الخاص بالطيران لتصل القيمة الإجمالية للتخفيض إلى 10 سنتات على الغالون الواحد، والتي سيتم تطبيقها فور عودة حركة الطيران مرة أخرى وبشكل دائم تشجيعًا لزيادة الحركة السياحية الداخلية والوافدة إلى مصر.

وشملت قائمة الأسعار الجديدة: البنزين 95 بسعر 8.50 جنيه للتر بدلًا من 8.75، وأوكتان 92 بسعر 7.50 جنيه للتر عوضًا عن 7.75، والبنزين أوكتان 80 بسعر 6.25 جنيه للتر بدلًا من 6.50، كما تقرر تعديل سعر المازوت للصناعة ليصبح 3900 جنيه/طن بدلًا من 4259 جنيهًا /طن.

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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
ههههههه لا تبلغين عني ياالفارسه❤😥😂
السيف
ماذا بعد أن شاءالله 2023
abdul
وشيوخ كثر يعطون دروسا بأن الدولة العبرية ستتوقف عن الوجود من الخريطة - بقدرة قادر - سنة ٢٠٢٢ او ٢٠٢٣ يعني ملائكة مسوّمين بينزلون وينهوا اسرائيل من الوجود ونحنا قاعدين في بيوتنا مع ازواجنا وابنائنا وفلوسنا ونتفرّج مسلسلات مثل ام هارون. وطبعا مافي داع للجهاد اللي هو نوع من انواع القاء الانفس الي التهلكة ،يعني بتحصل معجزات لم تحدث لا في يوم بدر ولا في اي يوم او معركة وقعت للمسلمين مع اعدائهم. هكذا يخطبون بعض مشايخ المتكاسلين.
versace
علموا المرور بالهالدرسات لعلهم يرحمونا شوي من حراره ووهج الشمس المرتفعه التي تسبب التوتر العام للانسان... سبحان الله حتى البهائم تدور الظل وقت حراره الشمس
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يًجزاكم خير

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