الجماهير تتلقى صدمة قوية بشأن موعد استئناف الليجا

وكالات (صدى):

أكد سالفادور إييا، وزير الصحة الإسباني، أن الدوري المحلي لكرة القدم، الذي توقف مثل أغلب البطولات الكبيرة، بسبب تفشي فيروس كورونا، ربما لن يعود حتى الصيف.

وينوي خافيير تيباس، رئيس رابطة دوري الدرجة الأولى إكمال الموسم، لتفادي خسارة نحو مليار يورو (1.08 مليار دولار) وقدم 3 مواعيد محتملة للعودة، وهي 29 مايو/ أيار، والسابع و28 يونيو/ حزيران.

ووضع الدوري إرشادات صارمة للأندية، عند عودة التدريبات، حيث حددت وزارة الرياضة الإسبانية، خطة لاستئناف المسابقة بدون جماهير، في محاولة لتعزيز الاقتصاد المحلي.

وأبان وزير الصحة، أن خطة رابطة الدوري بشأن إخضاع اللاعبين لكشف يومي عن فيروس كورونا، والتي انتقدتها رابطة لاعبي الدوري الإسباني، بسبب استغلال الموارد، دون النظر لمن هم أكثر حاجة، تحتاج إلى موافقة الحكومة.

وتابع: " هناك أمر من وزارة الصحة معمول به لكل أنواع المجموعات، ومن بينها كرة القدم الاحترافية. يجب عليهم وضع أي اختبارات تشخيصية تحت تصرف الحكومات المحلية ".