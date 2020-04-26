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الأعداد السابقة للصحيفة

الجماهير تتلقى صدمة قوية بشأن موعد استئناف الليجا

Time منذ 5 ساعات
Views 1886
الجماهير تتلقى صدمة قوية بشأن موعد استئناف الليجا

وكالات (صدى):
أكد سالفادور إييا، وزير الصحة الإسباني، أن الدوري المحلي لكرة القدم، الذي توقف مثل أغلب البطولات الكبيرة، بسبب تفشي فيروس كورونا، ربما لن يعود حتى الصيف.

وينوي خافيير تيباس، رئيس رابطة دوري الدرجة الأولى إكمال الموسم، لتفادي خسارة نحو مليار يورو (1.08 مليار دولار) وقدم 3 مواعيد محتملة للعودة، وهي 29 مايو/ أيار، والسابع و28 يونيو/ حزيران.

ووضع الدوري إرشادات صارمة للأندية، عند عودة التدريبات، حيث حددت وزارة الرياضة الإسبانية، خطة لاستئناف المسابقة بدون جماهير، في محاولة لتعزيز الاقتصاد المحلي.

وأبان وزير الصحة، أن خطة رابطة الدوري بشأن إخضاع اللاعبين لكشف يومي عن فيروس كورونا، والتي انتقدتها رابطة لاعبي الدوري الإسباني، بسبب استغلال الموارد، دون النظر لمن هم أكثر حاجة، تحتاج إلى موافقة الحكومة.

وتابع: " هناك أمر من وزارة الصحة معمول به لكل أنواع المجموعات، ومن بينها كرة القدم الاحترافية. يجب عليهم وضع أي اختبارات تشخيصية تحت تصرف الحكومات المحلية ".

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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
ههههههه لا تبلغين عني ياالفارسه❤😥😂
السيف
ماذا بعد أن شاءالله 2023
abdul
وشيوخ كثر يعطون دروسا بأن الدولة العبرية ستتوقف عن الوجود من الخريطة - بقدرة قادر - سنة ٢٠٢٢ او ٢٠٢٣ يعني ملائكة مسوّمين بينزلون وينهوا اسرائيل من الوجود ونحنا قاعدين في بيوتنا مع ازواجنا وابنائنا وفلوسنا ونتفرّج مسلسلات مثل ام هارون. وطبعا مافي داع للجهاد اللي هو نوع من انواع القاء الانفس الي التهلكة ،يعني بتحصل معجزات لم تحدث لا في يوم بدر ولا في اي يوم او معركة وقعت للمسلمين مع اعدائهم. هكذا يخطبون بعض مشايخ المتكاسلين.
versace
علموا المرور بالهالدرسات لعلهم يرحمونا شوي من حراره ووهج الشمس المرتفعه التي تسبب التوتر العام للانسان... سبحان الله حتى البهائم تدور الظل وقت حراره الشمس
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يًجزاكم خير

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