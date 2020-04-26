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إنشاء سكن مؤقت لإستقبال المخالطين وعزلهم في المدينة الصناعية بالدمام 

Time منذ 5 ساعات
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إنشاء سكن مؤقت لإستقبال المخالطين وعزلهم في المدينة الصناعية بالدمام 

الدمام (صدى):
استأنفت في المدينة الصناعية الثانية بالدمام أعمال تجهيز إسكان مؤقت لاستقبال العمالة، بتضافر الجهود بين هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية " مدن "، وأمانة المنطقة الشرقية، وغرفة الشرقية، بالتنسيق مع وزارة الصحة، بتوجيه أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ومتابعة نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان.

ومن جهته، قال مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث باسم " مدن " المكلف قصي العبدالكريم، إن الهدف من إنشاء السكن المؤقت هو استضافة المخالطين للحالات المصابة بفايروس «كورونا» المستجد وعزلهم لحين ظهور نتائج الفحوص المخبرية، مضيفاً أن السكن يقع على مساحة 10 آلاف م².

ولفت إلى أن المدينة الصناعية الثانية بالدمام تضم منطقة سكنية للعاملين بالمصانع بها 202 مبنى سكني على مساحة مليون م² تتسع لنحو 25 ألف عامل، لافتاً إلى أنه سيتم نقل العمالة المشتبه بإصابتهم والمخالطين إلى السكن المؤقت، ومن ثم فحصهم من قبل وزارة الصحة حتى تظهر النتائج، وبعدها يتم عزل الحالات المصابة بالفايروس ونقلها إلى المحجر أو المستشفى المخصص لذلك، مع إعادة الحالات السلبية لمسكنهم.

وأوضح العبدالكريم أنه مع بداية أزمة كورونا بادرت «مدن» بالتنسيق مع شركائها في الجهات الحكومية والقطاعين العام والخاص لتطبيق الإجراءات الوقائية والممارسات الصحية والبعد عن التجمعات بشكل عام، ووفّرت ما يزيد على 400 رجل أمن لتنفيذ القرارات والمتابعة على مدار الساعة في كافة المدن الصناعية.

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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
ههههههه لا تبلغين عني ياالفارسه❤😥😂
السيف
ماذا بعد أن شاءالله 2023
abdul
وشيوخ كثر يعطون دروسا بأن الدولة العبرية ستتوقف عن الوجود من الخريطة - بقدرة قادر - سنة ٢٠٢٢ او ٢٠٢٣ يعني ملائكة مسوّمين بينزلون وينهوا اسرائيل من الوجود ونحنا قاعدين في بيوتنا مع ازواجنا وابنائنا وفلوسنا ونتفرّج مسلسلات مثل ام هارون. وطبعا مافي داع للجهاد اللي هو نوع من انواع القاء الانفس الي التهلكة ،يعني بتحصل معجزات لم تحدث لا في يوم بدر ولا في اي يوم او معركة وقعت للمسلمين مع اعدائهم. هكذا يخطبون بعض مشايخ المتكاسلين.
versace
علموا المرور بالهالدرسات لعلهم يرحمونا شوي من حراره ووهج الشمس المرتفعه التي تسبب التوتر العام للانسان... سبحان الله حتى البهائم تدور الظل وقت حراره الشمس
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يًجزاكم خير

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