إنشاء سكن مؤقت لإستقبال المخالطين وعزلهم في المدينة الصناعية بالدمام 

الدمام (صدى):

استأنفت في المدينة الصناعية الثانية بالدمام أعمال تجهيز إسكان مؤقت لاستقبال العمالة، بتضافر الجهود بين هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية " مدن "، وأمانة المنطقة الشرقية، وغرفة الشرقية، بالتنسيق مع وزارة الصحة، بتوجيه أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ومتابعة نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان.

ومن جهته، قال مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث باسم " مدن " المكلف قصي العبدالكريم، إن الهدف من إنشاء السكن المؤقت هو استضافة المخالطين للحالات المصابة بفايروس «كورونا» المستجد وعزلهم لحين ظهور نتائج الفحوص المخبرية، مضيفاً أن السكن يقع على مساحة 10 آلاف م².

ولفت إلى أن المدينة الصناعية الثانية بالدمام تضم منطقة سكنية للعاملين بالمصانع بها 202 مبنى سكني على مساحة مليون م² تتسع لنحو 25 ألف عامل، لافتاً إلى أنه سيتم نقل العمالة المشتبه بإصابتهم والمخالطين إلى السكن المؤقت، ومن ثم فحصهم من قبل وزارة الصحة حتى تظهر النتائج، وبعدها يتم عزل الحالات المصابة بالفايروس ونقلها إلى المحجر أو المستشفى المخصص لذلك، مع إعادة الحالات السلبية لمسكنهم.

وأوضح العبدالكريم أنه مع بداية أزمة كورونا بادرت «مدن» بالتنسيق مع شركائها في الجهات الحكومية والقطاعين العام والخاص لتطبيق الإجراءات الوقائية والممارسات الصحية والبعد عن التجمعات بشكل عام، ووفّرت ما يزيد على 400 رجل أمن لتنفيذ القرارات والمتابعة على مدار الساعة في كافة المدن الصناعية.