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الأعداد السابقة للصحيفة

متحدث العدل يوضح تفاصيل وضع ضوابط للحد من مخالفات نشاط التمويل (فيديو) 

Time منذ 5 ساعات
Views 2094
متحدث العدل يوضح تفاصيل وضع ضوابط للحد من مخالفات نشاط التمويل (فيديو) 

عادل الحربي (صدى):
علق الشيخ محمد المطلق المتحدث الرسمي لوزارة العدل على الضوابط الجديدة التي تضمن الحد من ممارسة نشاط التمويل من غير المرخص لهم.

وقال المطلق خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج " يا هلا ":" لا شك أن ممارسة نظام التمويل يتم وفقا لضوابط جديدة تراعي اعتبارات اقتصادية نظرا لقيام بعض الأشخاص بمزاولة نظام التمويل بما يكفل رصد المخالفين وإيقاع العقوبات ".

ولفت المطلق:" كل عملية تمويل تتم وفق عملية حسابية تتوائم بين دخل المدين والقدرة على سدادها "، موضحا أنه يتم تمويل الأفراد بطريقة لا تراعي وضع المدين مما يحمله أعباء مرتفعة، مؤكدا أن العقوبات المالية تحدد بعد ثبوت المخالفة ونظر المحكمة.

واتضح أن نظام مراقبة شركات التمويل يكفل دقة رصد المخالفين وتسريع محاكمتهم وإيقاع العقوبات المقررة عليهم نظاماً.

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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
ههههههه لا تبلغين عني ياالفارسه❤😥😂
السيف
ماذا بعد أن شاءالله 2023
abdul
وشيوخ كثر يعطون دروسا بأن الدولة العبرية ستتوقف عن الوجود من الخريطة - بقدرة قادر - سنة ٢٠٢٢ او ٢٠٢٣ يعني ملائكة مسوّمين بينزلون وينهوا اسرائيل من الوجود ونحنا قاعدين في بيوتنا مع ازواجنا وابنائنا وفلوسنا ونتفرّج مسلسلات مثل ام هارون. وطبعا مافي داع للجهاد اللي هو نوع من انواع القاء الانفس الي التهلكة ،يعني بتحصل معجزات لم تحدث لا في يوم بدر ولا في اي يوم او معركة وقعت للمسلمين مع اعدائهم. هكذا يخطبون بعض مشايخ المتكاسلين.
versace
علموا المرور بالهالدرسات لعلهم يرحمونا شوي من حراره ووهج الشمس المرتفعه التي تسبب التوتر العام للانسان... سبحان الله حتى البهائم تدور الظل وقت حراره الشمس
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يًجزاكم خير

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