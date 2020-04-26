غضب عارم بسبب السخرية من ذوي الإعاقة في مسلسل «دنيا أخرى»

تونس (صدى):

تسببت مشاهد في مسلسل "دنيا أخرى" الذي يعرض في تونس في إثارة غضب الجماهير بعد السخرية من ذوي الإعاقة.

ودعا الجمهور إلى محاسبة الممثلين اللذين يواجهان اتهامات بالإساءة إلى فئة كبيرة في تونس.

وظهر الممثلان بسام الحمراوي، وكريم الغربي، في مسلسل "دنيا أخرى" الكوميدي وهما يقلدان بعض حركات الأشخاص ذوي الإعاقة، ما اعتبره متابعو المسلسل إساءة إلى هذه الفئة من التونسيين.

واستنكر النشطاء هذه المشاهد، مشيرين إلى أنه لم تصبح تلك الحركات التي كانت تُضحك البعض خلال سبعينيات القرن الماضي، تضحك الناس في هذه الأيام التي تغير فيها كل شيء بما في ذلك التشريعات والقوانين التي تجرّم من يسخر من هؤلاء الناس مهما كان السبب ومهما كان الإطار.