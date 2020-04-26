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غضب عارم بسبب السخرية من ذوي الإعاقة في مسلسل «دنيا أخرى»

Time منذ 11 دقيقة
Views 1211
غضب عارم بسبب السخرية من ذوي الإعاقة في مسلسل «دنيا أخرى»

تونس (صدى):
تسببت مشاهد في مسلسل "دنيا أخرى" الذي يعرض في تونس في إثارة غضب الجماهير بعد السخرية من ذوي الإعاقة.

ودعا الجمهور إلى محاسبة الممثلين اللذين يواجهان اتهامات بالإساءة إلى فئة كبيرة في تونس.

وظهر الممثلان بسام الحمراوي، وكريم الغربي، في مسلسل "دنيا أخرى" الكوميدي وهما يقلدان بعض حركات الأشخاص ذوي الإعاقة، ما اعتبره متابعو المسلسل إساءة إلى هذه الفئة من التونسيين.

واستنكر النشطاء هذه المشاهد، مشيرين إلى أنه لم تصبح تلك الحركات التي كانت تُضحك البعض خلال سبعينيات القرن الماضي، تضحك الناس في هذه الأيام التي تغير فيها كل شيء بما في ذلك التشريعات والقوانين التي تجرّم من يسخر من هؤلاء الناس مهما كان السبب ومهما كان الإطار.

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أحدث التعليقات

🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
نفرت من فوق الشجر من حفلته
زائر
اعتقد الاسبوع الجاي راح تفتح ويكون هناك تباعد بين المصلين وراح تفتح لصلاة العشاء والتراويح فقط .. يمكن شفنا بالحرم كان هناك تباعد بين المصلين وهذا يدل ان هذي رسالة ليتم نشرها بالاعلام وتشوفها الناس وتطبقها بالقريب
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
الله يعلم هذا الشهر بيكون فيه العملاق زي الشهور إلى فاتت
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
طيب
tawaq
لو الله يفكنا من كيسة هالمثانة اللي دهورتنا كان حنا بخير

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