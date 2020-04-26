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الأعداد السابقة للصحيفة

بالصور.. هلال ليلة الرابع من شهر رمضان مقترنًا بكوكب الزهرة

Time منذ 54 دقيقة
Views 1385
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بالصور.. هلال ليلة الرابع من شهر رمضان مقترنًا بكوكب الزهرة

عادل الحربي (صدى):
أظهرت صور متداولة هلال ليلة الرابع من شهر رمضان مقترنًا بكوكب الزهرة، مما أثارت إعجاب عدد كبير من المواطنين.

وكانت دائرة الأهلة في المحكمة العليا عقدت جلسة  الخميس الماضي الموافق الثلاثين من شهر شعبان لهذا العام 1441هـ حسب تقويم أم القرى التاسع والعشرين منه حسب الرؤية للنظر وذلك فيما يردها من المحاكم والمراصد حول ترائي هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1441هـ، وبعد الاطلاع على ما وردها والنظر فيه وتأمله فقد ثبت بشهادة عدد من الشهود العدول رؤية هلال شهر رمضان المبارك هذه الليلة في عدد من المحافظات والمراكز.

ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" متفق عليه، فإن دائرة الأهلة في المحكمة العليا تقرر: أن يوم غد الجمعة 1 / 9 / 1441هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 24 / 4 / 2020م هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام 1441هـ ".

 

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أحدث التعليقات

🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
نفرت من فوق الشجر من حفلته
زائر
اعتقد الاسبوع الجاي راح تفتح ويكون هناك تباعد بين المصلين وراح تفتح لصلاة العشاء والتراويح فقط .. يمكن شفنا بالحرم كان هناك تباعد بين المصلين وهذا يدل ان هذي رسالة ليتم نشرها بالاعلام وتشوفها الناس وتطبقها بالقريب
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
الله يعلم هذا الشهر بيكون فيه العملاق زي الشهور إلى فاتت
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
طيب
tawaq
لو الله يفكنا من كيسة هالمثانة اللي دهورتنا كان حنا بخير

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