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مشهد رائع لرجل أمن يؤدي فريضة الصلاة تحت المطر
منذ ساعة
719
1
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أحدث التعليقات
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
نفرت من فوق الشجر من حفلته
زائر
اعتقد الاسبوع الجاي راح تفتح ويكون هناك تباعد بين المصلين وراح تفتح لصلاة العشاء والتراويح فقط .. يمكن شفنا بالحرم كان هناك تباعد بين المصلين وهذا يدل ان هذي رسالة ليتم نشرها بالاعلام وتشوفها الناس وتطبقها بالقريب
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
الله يعلم هذا الشهر بيكون فيه العملاق زي الشهور إلى فاتت
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
طيب
tawaq
لو الله يفكنا من كيسة هالمثانة اللي دهورتنا كان حنا بخير
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