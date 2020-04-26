بالصور.. تخفيف إجراءات الإغلاق في عدة دول والسماح للأطفال بالخروج

وكالات (صدى):

بدأت بعض الدول رفع الإجراءات الإحترازية المشددة تدريجيًا، إذ سُمح للأطفال في إسبانيا بالخروج من منازلهم الأحد لأول مرّة منذ ستة أسابيع.

وأظهرت بعض الصور، مرح الأطفال ولهوهم في الشوارع والطرقات، فيما تستعد حكومات بعض الدول من فرنسا إلى إيطاليا والولايات المتحدة، لتخفيف جزئي للقيود المشددة التي أجبرت نصف البشر على التزام منازلهم لأسابيع.

وتخطط الحكومات لتخفيف تدريجي لتدابير الإغلاق من أجل منع العودة المفاجئة لمظاهر الحياة الطبيعية وبالتالي تفشي الفيروس مجددا وسط تحذيرات من منظمة الصحة العالمية بأن أجسام المتعافين قد لا تكون طورّت مناعة تمنع إصابتهم مجددا.

وشوهد الأطفال يلهون على دراجاتهم الهوائية في شوارع مدريد بينما ارتدى بعضهم أقنعة وقفازات صغيرة.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم أكثر من مليونين و900 ألف الأحد بينما وصل عدد الوفيات إلى نحو 203 آلاف، أكثر من نصفهم في أوروبا.