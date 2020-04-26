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إغلاق مركز تسوق مخالف للإجراءات الوقائية في بارق (صور)

Time منذ 9 دقائق
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إغلاق مركز تسوق مخالف للإجراءات الوقائية في بارق (صور)

علي القحطاني (صدى):
وجه رئيس بلدية محافظة بارق المهندس محمد مرزن، بإغلاق أحد المراكز التجارية لمخالفته الإجراءات الوقائية، وجاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة.

وقام مراقبو البلدية أعمال الرقابة بمتابعة المطاعم والبوفيهات، بالإضافة إلى الاطلاع على تطهير وتعقيم عربات التسوق قبل تسليمها للزبون وتعقيم الأرضيات والأسطح، ونظموا حركة المتسوقين داخل الأسواق، وكشف درجة الحرارة.

وتمت أعمال الرقابة والاطلاع على التدابير الوقائية من فيروس كورونا في المحافظة والمراكز التابعة، وتم رصد العديد من المخالفات الصحية والوقائية التي تم اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

وواصل مراقبو بلدية محافظة بارق، في ثالث أيام شهر رمضان، تنظيم حركة المتسوقين داخل مراكز التسوق التجارية وأمام المطاعم والبوفيهات، ومنعوا حدوث الازدحام عند أبواب الأسواق والمواقف، وحرصوا على التزام المتسوقين بالنقاط الأرضية في مسارات المحاسبين بمسافة لا تقل عن متر ونصف.

 

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
طيب ..
ابو محمد 😎
ممتاز ..
ابو محمد 😎
انتبهوا الله يحميكم ..
ابو محمد 😎
اللهم اكشف عنا الشر والضر وارحم ضعفنا يارب العالمين .. آمين ..
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
يمكن لمرضى السكر الله يعافيهم كون الإبر لازم ياكل عشان ماينخفظ لاقدرالله

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