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الأعداد السابقة للصحيفة

كلوب يهاتف مبابي خلال فترة التوقف 

Time منذ 42 دقيقة
Views 1279
كلوب يهاتف مبابي خلال فترة التوقف 

وكالات (صدى):
هاتف يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي والد النجم الفرنسي الدولي كيليان مبابي، خلال فترة توقف المسابقات الرياضية حاليا بسبب جائحة كورونا.

ويعتبر كلوب منذ فترة طويلة من أشد المعجبين بالنجم الفرنسي الشاب والذي يعتبره البديل المثالي في حال رحيل محتمل للنجم ساديو ماني، وذلك بسبب ما يتمتع به من سرعة تجعله مؤهلاً لطريقة لعب بطل الدوري الإنجليزي.

وارتبط مبابي بعقد مع باريس سان جيرمان نادي العاصمة الفرنسية ، يستمر حتى 2022، وذكر الموقع أنه لا يمكن انتقال اللاعب منوالنادي بأقل من 200 مليون يورو، وذلك على الرغم من تراجع أسعار الانتقالات بسبب أزمة كورونا.

ويسعى باريس سان جيرمان لتمديد عقده مع المهاجم الدولي ورفع راتبه السنوي إلى نفس مستوى النجم البرازيلي نيمار، الذي يُقدر بـ30 مليون يورو.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
طيب ..
ابو محمد 😎
ممتاز ..
ابو محمد 😎
انتبهوا الله يحميكم ..
ابو محمد 😎
اللهم اكشف عنا الشر والضر وارحم ضعفنا يارب العالمين .. آمين ..
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
يمكن لمرضى السكر الله يعافيهم كون الإبر لازم ياكل عشان ماينخفظ لاقدرالله

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