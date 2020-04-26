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أخيرًا إيطاليا تلتقط أنفاسها وتخفف تدابير مكافحة كورونا

Time منذ 48 دقيقة
Views 1390
أخيرًا إيطاليا تلتقط أنفاسها وتخفف تدابير مكافحة كورونا

وكالات (صدى):
أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، أن بلاده ستبدأ في تخفيف تدابير مكافحة فيروس كورونا في بعض القطاعات الاقتصادية، اعتبارا من 4 مايو المقبل.

وفي حوار نشرته صحيفة "لاروبيبليكا" الإيطالية، الأحد، قال كونتي: "نعمل لكي تستأنف العديد من الشركات في قطاعي الصناعة والإنشاءات، أنشطتها في 4 مايو".

وأردف: "لا يمكننا تمديد فترة الحجر الصحي أكثر، لأن ذلك من شأنه زيادة خطر تدهور النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد".

وأشار كونتي إلى أنه سيعلن خلال الأسبوع المقبل، عن برنامج لإعادة الفتح التدريجي، لكافة القطاعات المغلقة ضمن تدابير مكافحة الجائحة.

وأوضح أن "البرنامج سيحتوي قواعد صارمة جدا وتفاصيل دقيقة، إضافةً إلى شروط التباعد الاجتماعي".

من جهة أخرى، ذكر كونتي أن إيطاليا ليست في وضع تسمح فيه بإلغاء حظر التجوال المفروض، لكن العمل جار على تخفيفه.

وتابع: "سنعمل ما بوسعنا لفسح المجال أمام مزيد من حرية التنقل، بالتوازي مع الالتزام بكافة تدابير منع ومراقبة الفيروس".

واستطرد كونتي: "نفكر في افتتاح المدارس مجددا خلال سبتمبر المقبل، والتعليم عن بعد يسير بشكل جيد حاليا".

وأشار إلى مصادقته على مرسوم لتقديم مزيد من الدعم المالي للأسر، لمساعدتها في رعاية الأطفال.

وأكد كونتي أن قطاع السياحة هو الأكثر تضررا من تفشي كورونا، والوزارة المسؤولة جهزت اقتراحات لدعم القطاع.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
طيب ..
ابو محمد 😎
ممتاز ..
ابو محمد 😎
انتبهوا الله يحميكم ..
ابو محمد 😎
اللهم اكشف عنا الشر والضر وارحم ضعفنا يارب العالمين .. آمين ..
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
يمكن لمرضى السكر الله يعافيهم كون الإبر لازم ياكل عشان ماينخفظ لاقدرالله

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