أخيرًا إيطاليا تلتقط أنفاسها وتخفف تدابير مكافحة كورونا

وكالات (صدى):

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، أن بلاده ستبدأ في تخفيف تدابير مكافحة فيروس كورونا في بعض القطاعات الاقتصادية، اعتبارا من 4 مايو المقبل.

وفي حوار نشرته صحيفة "لاروبيبليكا" الإيطالية، الأحد، قال كونتي: "نعمل لكي تستأنف العديد من الشركات في قطاعي الصناعة والإنشاءات، أنشطتها في 4 مايو".

وأردف: "لا يمكننا تمديد فترة الحجر الصحي أكثر، لأن ذلك من شأنه زيادة خطر تدهور النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد".

وأشار كونتي إلى أنه سيعلن خلال الأسبوع المقبل، عن برنامج لإعادة الفتح التدريجي، لكافة القطاعات المغلقة ضمن تدابير مكافحة الجائحة.

وأوضح أن "البرنامج سيحتوي قواعد صارمة جدا وتفاصيل دقيقة، إضافةً إلى شروط التباعد الاجتماعي".

من جهة أخرى، ذكر كونتي أن إيطاليا ليست في وضع تسمح فيه بإلغاء حظر التجوال المفروض، لكن العمل جار على تخفيفه.

وتابع: "سنعمل ما بوسعنا لفسح المجال أمام مزيد من حرية التنقل، بالتوازي مع الالتزام بكافة تدابير منع ومراقبة الفيروس".

واستطرد كونتي: "نفكر في افتتاح المدارس مجددا خلال سبتمبر المقبل، والتعليم عن بعد يسير بشكل جيد حاليا".

وأشار إلى مصادقته على مرسوم لتقديم مزيد من الدعم المالي للأسر، لمساعدتها في رعاية الأطفال.

وأكد كونتي أن قطاع السياحة هو الأكثر تضررا من تفشي كورونا، والوزارة المسؤولة جهزت اقتراحات لدعم القطاع.