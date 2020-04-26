إدانات واسعة لقطر بعد قتل صحفي في سجن الهامور

طلال الضوي (صدى):

فتحت المنظمات الحقوقية النار على النظام القطري، بعد وفاة الناشط الإعلامي والصحفي القطري فهد بوهندى، أثناء تواجده في سجن الهامور القطري، حيث حملت المسؤولية كاملة للأمير القطري ووزير داخليته.

وسجن الهامور يمتلك سمعة سيئة؛ مما دفع المنظمات الحقوقية لمطالبة مسؤولي النظام القطري بتقديم إيضاحات بشأن القضية والكشف عن أوضاع السجناء الآخرين.

وأصدرت كل من المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا، والرابطة الخليجية للحقوق والحريات، والمنظمة الإفريقية للتراث وحقوق الإنسان، بيانًا موحدًا لمطالبة النظام القطري بإجراء "تحقيقات مستقلة ومحايدة" في أسرع وقت ممكن، لكشف المسؤول عن تعذيب فهد بوهندى حتي الموت.

تجدر الإشارة إلى أن فهد بوهندي هو صحفي قطري؛ من معارضي النظام، وتم سجنه تعسفيًا على مدار 3 سنوات؛ وتلقى التعذيب خلال فترة تواجده في السجن حتى لفظ أنفاسه الأخيرة بعد أن سلب النظام من منه أبسط حقوقه.

وقال البيان إن الصحفي القطري تمرد مؤخرًا وعدد من السجناء، بسبب مخاوفهم من فيروس كورونا مطالبين بالإفراج عنهم ؛ حيث تم نقل "بوهندي" إلى زنزانة انفرادية، بعد إضرابه عن الطعام، ثم نُقل إلى سجن الهامور سيء السمعة.

وبعد نقله إلى سجن الهامور، "تعرض فهد بوهندى للضرب، وأصيب بجروح حتي مات بسبب التعذيب، وتم منع أهله من دفنه ليُدفن في منطقة غير معلومة".

وحمّلت منظمات حقوق الإنسان الأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني، ووزير الداخلية القطري خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، مسؤولية مقتل فهد بوهندى، وقالت: "تجب محاسبتهما على هذه الجريمة".