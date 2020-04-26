مرزوق الغانم يتعهد بكشف النواب المتورطين في ملف تجارة الإقامات

خالد الظفيري (صدى):

أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، أنه سيكشف أسماء النواب الذين يثبت تورطهم في ملف تجارة الإقامات.

وأشار مرزوق الغانم في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إلى أن "هناك أحاديث عن توسط نواب لتجار الإقامات، وإن صحت هذه الأحاديث فإنها تعتبر مخالفة لعمل النائب الرقابي والتشريعي، ومساهمة في عرقلة إحالة المتورطين بهذه القضية إلى النيابة العامة ".

كما دعا "الغانم" رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، ووزير الداخلية أنس الصالح، إلى تزويده برسالة رسمية بأسماء النواب الذين يتوسطون لتجار الإقامات.

يذكر أنه تم ضبط عشرات المتهمين من مواطنين ومقيمين، في قضايا تجارة الإقامات بينهم ضابط برتبة عقيد بوزارة الداخلية، وتم إحالتهم جميعاً للسجن المركزي، للتحقيق معهم وسط تعهد رسمي بالكشف عن جميع المتورطين ومحاسبتهم.