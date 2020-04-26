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الأعداد السابقة للصحيفة

«الصحة» توصي بالكمامة القماشية

Time منذ ساعتين
Views 2054
Comment 1
«الصحة» توصي بالكمامة القماشية

الرياض (صدى):
أوصت وزارة الصحة، اليوم الأحد، بضرورة ارتداء الكمامة القماشية عند الخروج من المنزل والذهاب إلى الأماكن العامة.

وأوضحت الوزارة كيفية لبسها، في خطوات كالتالي: تتناسب بشكل مريح مع جانبي الوجه والذقن، تكون مزودة ومؤمنة بخيط يلتف حول الأذن الإحكام ربطها، تشمل طبقات متعددة من القماش ولكن تسمح بالتنفس بأريحية، تكون قابلة للفسل والتجفيف دون تلف أو تغيير الشكل.

وأفادت بأن تعقيمها يتم عبر غسلها بالغسالة، محذرة من سوء الاستخدام مثل رطوبة الكمامة لطول فترة الاستخدام أو إعادة الاستخدام بدون غسيل، إذ يؤدي ذلك إلى زيادة خطر الإصابة بالعدوى.

وأكدت أنه يمنع استخدامها لكل من ما الأطفال أقل من سنتين، والفاقدين للوعي، مشيرة إلى أنه عندما يتم نزعها يجب الحرص على عدم لمس العين، وغسل اليدين مباشرة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
ممتاز ..
ابو محمد 😎
انتبهوا الله يحميكم ..
ابو محمد 😎
اللهم اكشف عنا الشر والضر وارحم ضعفنا يارب العالمين .. آمين ..
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
يمكن لمرضى السكر الله يعافيهم كون الإبر لازم ياكل عشان ماينخفظ لاقدرالله
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
ما فيه أضرار ان شاء الله انا اكل قبل 12بيتزاوبس اكتفي لين الفطور😊😂

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