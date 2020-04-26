نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

منع دخول الأطفال وإغلاق غرف الصلاة من اشتراطات عودة المولات بالرياض

Time منذ ساعتين
Views 1982
منع دخول الأطفال وإغلاق غرف الصلاة من اشتراطات عودة المولات بالرياض

الرياض (صدى):
أعلنت أمانة منطقة الرياض، عن ١٣ اشتراطًا لعودة آمنة للأسواق التجارية (المولات) بمدينة الرياض ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل.

والاشتراطات هي:

1. إغلاق كافة أماكن الترفيه كمناطق الألعاب و العروض و غرف الصلاة.

2. إزالة كافة الكراسي وأماكن الجلوس في الممرات.

3. وجود وحدات فحص طبي وتعقيم لقياس درجة الحرارة عند كافة المداخل طوال فترة العمل.

4. منع دخول أي شخص تتجاوز درجة حرارتة ۳۸ درجة.

5. توفير كمامات وقفازات للزوار بشكل كاف عند المداخل.

6. وجود أفراد أمن عند المداخل للتأكد من إلزام المرتادين بارتداء الكمامات.

7. الالتزام بتعقيم كامل المنشأة كل 24 ساعة.

8. تخصيص غرف للعزل الطبي عند وجود أي حالة اشتباه.

9. منع دخول الأطفال تحت 15 عاما.

10. توفير عدد كاف من رجال الأمن وتنفيذ جولات مستمرة للتحقق من الالتزام التام.

11. منع خدمة إيقاف السيارات.

12. نشر لافتات توضيحية وإرشادية لضمان فهم الجميع للتدابير الاحترازية.

13. الاعتماد على السلالم الكهربائية أو الدرج وفي حال عدم توفرها يتم السماح بدخول شخصين فقط للمصعد.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
ممتاز ..
ابو محمد 😎
انتبهوا الله يحميكم ..
ابو محمد 😎
اللهم اكشف عنا الشر والضر وارحم ضعفنا يارب العالمين .. آمين ..
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
يمكن لمرضى السكر الله يعافيهم كون الإبر لازم ياكل عشان ماينخفظ لاقدرالله
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
ما فيه أضرار ان شاء الله انا اكل قبل 12بيتزاوبس اكتفي لين الفطور😊😂

أخر الأخبار

اتحاد الكرة يصدم الأهلي المصري
اتحاد الكرة يصدم الأهلي المصري
Time منذ 3 دقائق Views 1048
إغلاق مركز تسوق مخالف للإجراءات الوقائية في بارق (صور)
إغلاق مركز تسوق مخالف للإجراءات الوقائية في بارق (صور)
Time منذ 6 دقائق Views 1117
انتهاء مرحلة حصر عقارات داخل مشروع نيوم
انتهاء مرحلة حصر عقارات داخل مشروع نيوم
Time منذ 7 دقائق Views 1143
ياسمين صبري تستنجد بأبوهشيمه في رامز مجنون رسمي: «عايزة أدخل الحمام» (فيديو)
ياسمين صبري تستنجد بأبوهشيمه في رامز مجنون رسمي: «عايزة أدخل الحمام» (فيديو)
Time منذ 9 دقائق Views 1077
تجميد المفاوضات بين "برشلونة" وحارسه الألماني
تجميد المفاوضات بين "برشلونة" وحارسه الألماني
Time منذ 16 دقيقة Views 1197
بلاغ للنائب العام ضد محمد رمضان بتهمة إهانة رموز مصر
بلاغ للنائب العام ضد محمد رمضان بتهمة إهانة رموز مصر
Time منذ 18 دقيقة Views 1101
الزعاق: الطقس سيعود للبرد في 4 مناطق غدَا
الزعاق: الطقس سيعود للبرد في 4 مناطق غدَا
Time منذ 21 دقيقة Views 1561
أمر ملكي بإلغاء إعدام القصّر
أمر ملكي بإلغاء إعدام القصّر
Time منذ 25 دقيقة Views 2774
استمرار الأتربة والأمطار على 3 مناطق
استمرار الأتربة والأمطار على 3 مناطق
Time منذ 26 دقيقة Views 1230
عقوبة قاسية تنتظر امرأة فتحت مركز تجاري لصديقاتها فقط رغم "كورونا" (فيديو)
عقوبة قاسية تنتظر امرأة فتحت مركز تجاري لصديقاتها فقط رغم "كورونا" (فيديو)
Time منذ 34 دقيقة Views 599