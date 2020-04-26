منظمة الصحة العالمية توضح طريقة غسل ملابس المصابين بالوباء

واشنطن (صدى):

وجهت منظمة الصحة العالمية بضرورة غسل ملابس الشخص المصاب بفيروس كورونا، وكذلك مناشفه وأغطية سريره بشكل منفصل عن بقية ملابس الأشخاص الآخرين في المنزل، حسب ما.

وطالبت عبر حسابها" فيسبوك "باستخدام قفازات مطاطية عند حمل ملابس الشخص المصاب، وعدم حملها في مواجهة الجسم، ووضعها في حاوية مخصصة للملابس محكمة الإغلاق، وإزالة أي أوساخ ظاهرة على الملابس والأغطية والتخلص من هذه الفضلات دون لمسها أو وضعها في الغسالة.

وشددت على ضرورة غسل الملابس وأغطية السرير والمناشف التي يستخدمها المصاب بفيروس كورونا عند درجة حرارة تتراوح بين 60 إلى 90 درجة مئوية وباستخدام مسحوق للغسيل، وفي حال صعوبة غسل أغطية السرير في الغسالة فيتم نقعها وغمرها بالماء الساخن وتحريكها بعصا للتأكد من تعرضها كلها للماء وتنشر في الشمس.