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الأعداد السابقة للصحيفة

منظمة الصحة العالمية توضح طريقة غسل ملابس المصابين بالوباء

Time منذ ساعة
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منظمة الصحة العالمية توضح طريقة غسل ملابس المصابين بالوباء

واشنطن (صدى):
وجهت منظمة الصحة العالمية بضرورة غسل ملابس الشخص المصاب بفيروس كورونا، وكذلك مناشفه وأغطية سريره بشكل منفصل عن بقية ملابس الأشخاص الآخرين في المنزل، حسب ما.

وطالبت عبر حسابها" فيسبوك "باستخدام قفازات مطاطية عند حمل ملابس الشخص المصاب، وعدم حملها في مواجهة الجسم، ووضعها في حاوية مخصصة للملابس محكمة الإغلاق، وإزالة أي أوساخ ظاهرة على الملابس والأغطية والتخلص من هذه الفضلات دون لمسها أو وضعها في الغسالة.

وشددت على ضرورة غسل الملابس وأغطية السرير والمناشف التي يستخدمها المصاب بفيروس كورونا عند درجة حرارة تتراوح بين 60 إلى 90 درجة مئوية وباستخدام مسحوق للغسيل، وفي حال صعوبة غسل أغطية السرير في الغسالة فيتم نقعها وغمرها بالماء الساخن وتحريكها بعصا للتأكد من تعرضها كلها للماء وتنشر في الشمس.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
هبال + هياط + سخافه = قلة عقل ويجب معاقبتهم بالجلد على المكوه
ابو عمار
لا اله الا الله اللهم انا نستغفرك و نتوب اليك من جميع الذنوب والخطايا
خبير زمانه
حقيقه الدوله يذلت كل شي للحفاظ على المواطن والمقيم وحمايته من كورونا ... تبقى تعاون المواطنين والمقيمين بالالتزام بالتعليمات والبعد عن التجمعات .... والله يحفظ بلادنا وقادتنا وشعبنا وجميع المسلمين
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
والله انه شاطر أعشاب معروفه من القدم تستخدم لأمراض كثيره ويا زين الصوره الي منزلينها
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
والله انه شاطر أعشاب معروفه من القدم تستخدم لأمراض كثيره ويا زين الصوره الي منزلينها

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