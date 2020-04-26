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«الربيعة»: إنشاء 6 مختبرات إقليمية كبيرة في مناطق المملكة

Time منذ ساعة
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«الربيعة»: إنشاء 6 مختبرات إقليمية كبيرة في مناطق المملكة

الرياض (صدى):
أعلن وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الأحد، عن إنشاء 6 مختبرات إقليمية كبيرة في مناطق المملكة؛ حيث وقعت المملكة عقدًا مع الصين بقيمة 995 مليون ريال لإجراء 9 ملايين فحص لفيروس كورونا المستجد.

و‏يشمل العقد، جميع الأجهزة والمستلزمات، وعدد 500 من الأخصائيين والفنيين الصينيين المتخصصين في الفحوصات، ‏وإنشاء 6 مختبرات إقليمية كبيرة موزعة على مناطق المملكة، منها مختبر متنقل بقدرة 10,000 فحص يوميا، وتدريب الكوادر السعودية، وإجراء الفحوصات اليومية الميدانية الشاملة وتدقيقها وضمان جودتها لمدة 8 أشهر.

و‏يعد هذا العقد من أكبر العقود التي توفر فحوصات تشخيصية لفيروس كورونا على مستوى العالم، بالإضافة إلى أن اللجنة عمدت شراء فحوصات من شركات متعددة من الولايات المتحدة الأمريكية و سويسرا وكوريا الجنوبية لتصل الفحوصات المستهدفة إلى 14.5 مليون فحص، تمثل قرابة 40% من سكان المملكة.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
هبال + هياط + سخافه = قلة عقل ويجب معاقبتهم بالجلد على المكوه
ابو عمار
لا اله الا الله اللهم انا نستغفرك و نتوب اليك من جميع الذنوب والخطايا
خبير زمانه
حقيقه الدوله يذلت كل شي للحفاظ على المواطن والمقيم وحمايته من كورونا ... تبقى تعاون المواطنين والمقيمين بالالتزام بالتعليمات والبعد عن التجمعات .... والله يحفظ بلادنا وقادتنا وشعبنا وجميع المسلمين
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
والله انه شاطر أعشاب معروفه من القدم تستخدم لأمراض كثيره ويا زين الصوره الي منزلينها
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
والله انه شاطر أعشاب معروفه من القدم تستخدم لأمراض كثيره ويا زين الصوره الي منزلينها

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