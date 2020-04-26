بالفيديو.. متحدث الداخلية: استمرار تعليق رحلات الطيران الداخلية والخارجية حتى إشعار آخر

الرياض (صدى):

أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، اليوم الأحد، أن التجمعات غير مقبول بها نهائياً ويجب الإبلاغ عنها، لافتًا إلى أن الرفع الجزئي للتجول لا يعني أن لا نلتزم بالقرارات السابقة، خاصة وأن الجائحة لا تزال مستمرة.

وقال " الشلهوب "خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا: " نؤكد على استمرار منع التجمع للأغراض الاجتماعية لأكثر من ٥ أشخاص، ونهيب المواطنين وأرباب العمل باتخاذ التدابير الاحترازية " .

وأشار متحدث وزارة الداخلية، إلى إستمرار منع التنقل بين كافة مناطق المملكة والخروج منها والدخول إليها، فضلًا عن الإبقاء على منع التجول الكامل على مدى ٢٤ ساعة، في كل من مكة المكرمة والأحياء التي سبق الإعلان عنها.

وأوضح أنه يستمر تعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات الحكومية عدا المستثناة منها، بالإضافة إلى استمرار تعليق الرحلات الجوية الدولية والداخلية للمسافرين، إلا في الحالات الاستثنائية وحتى إشعار آخر.

وشدد على أن التجمعات الخاصة سواء كانت في أوقات السماح وغيرها، ليست مسموح بها وبإمكان الجميع تقديم البلاغات على تطبيق كلنا أمن؛ مؤكدًا على الجميع استخدام خدمات الوزارة عبر منصة أبشر، والتي تغني عن التنقل للاستفادة من الخدمات، وخدمتك في منزلك.