نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. متحدث الداخلية: استمرار تعليق رحلات الطيران الداخلية والخارجية حتى إشعار آخر

Time منذ ساعة
Views 1842
بالفيديو.. متحدث الداخلية: استمرار تعليق رحلات الطيران الداخلية والخارجية حتى إشعار آخر

الرياض (صدى):
أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، اليوم الأحد، أن التجمعات غير مقبول بها نهائياً ويجب الإبلاغ عنها، لافتًا إلى أن الرفع الجزئي للتجول لا يعني أن لا نلتزم بالقرارات السابقة، خاصة وأن الجائحة لا تزال مستمرة.

وقال " الشلهوب "خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا: " نؤكد على استمرار منع التجمع للأغراض الاجتماعية لأكثر من ٥ أشخاص، ونهيب المواطنين وأرباب العمل باتخاذ التدابير الاحترازية " .

وأشار متحدث وزارة الداخلية، إلى إستمرار منع التنقل بين كافة مناطق المملكة والخروج منها والدخول إليها، فضلًا عن الإبقاء على منع التجول الكامل على مدى ٢٤ ساعة، في كل من مكة المكرمة والأحياء التي سبق الإعلان عنها.

وأوضح أنه يستمر تعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات الحكومية عدا المستثناة منها، بالإضافة إلى استمرار تعليق الرحلات الجوية الدولية والداخلية للمسافرين، إلا في الحالات الاستثنائية وحتى إشعار آخر.

وشدد على أن التجمعات الخاصة سواء كانت في أوقات السماح وغيرها، ليست مسموح بها وبإمكان الجميع تقديم البلاغات على تطبيق كلنا أمن؛ مؤكدًا على الجميع استخدام خدمات الوزارة عبر منصة أبشر، والتي تغني عن التنقل للاستفادة من الخدمات، وخدمتك في منزلك.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
هبال + هياط + سخافه = قلة عقل ويجب معاقبتهم بالجلد على المكوه
ابو عمار
لا اله الا الله اللهم انا نستغفرك و نتوب اليك من جميع الذنوب والخطايا
خبير زمانه
حقيقه الدوله يذلت كل شي للحفاظ على المواطن والمقيم وحمايته من كورونا ... تبقى تعاون المواطنين والمقيمين بالالتزام بالتعليمات والبعد عن التجمعات .... والله يحفظ بلادنا وقادتنا وشعبنا وجميع المسلمين
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
والله انه شاطر أعشاب معروفه من القدم تستخدم لأمراض كثيره ويا زين الصوره الي منزلينها
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
والله انه شاطر أعشاب معروفه من القدم تستخدم لأمراض كثيره ويا زين الصوره الي منزلينها

أخر الأخبار

مخرج «أم هارون» يُثير الغضب
مخرج «أم هارون» يُثير الغضب
Time منذ 5 دقائق Views 1062
«سكودا» تطور سيارة جديدة بـ 12 ألف دولار فقط
«سكودا» تطور سيارة جديدة بـ 12 ألف دولار فقط
Time منذ 10 دقائق Views 1088
الوقاية دين وعلم وحضارة
الوقاية دين وعلم وحضارة
Time منذ 30 دقيقة Views 104
شاهد.. شعار «كادبوري» الجديد يُكلف بمليون إسترليني
شاهد.. شعار «كادبوري» الجديد يُكلف بمليون إسترليني
Time منذ 37 دقيقة Views 164
خالد النمر: الإفطار بالعصير لا يضر ومريض «كورونا» يُمكنه الصوم بشروط
خالد النمر: الإفطار بالعصير لا يضر ومريض «كورونا» يُمكنه الصوم بشروط
Time منذ 40 دقيقة Views 1439
حساب المواطن يوضح خطوات تحديث بيانات رب الأسرة
حساب المواطن يوضح خطوات تحديث بيانات رب الأسرة
Time منذ 58 دقيقة Views 1698
«الموارد البشرية» توضح حالة يُعفى فيها صاحب العمل من دفع أجور للعاملين
«الموارد البشرية» توضح حالة يُعفى فيها صاحب العمل من دفع أجور للعاملين
Time منذ ساعة Views 1602
جنود رئيس مدغشقر يوزعون الشاي الرئاسي على المواطنين بدعوى أنه يعالج الوباء
جنود رئيس مدغشقر يوزعون الشاي الرئاسي على المواطنين بدعوى أنه يعالج الوباء
Time منذ ساعة Views 227
«الربيعة»: إنشاء 6 مختبرات إقليمية كبيرة في مناطق المملكة
«الربيعة»: إنشاء 6 مختبرات إقليمية كبيرة في مناطق المملكة
Time منذ ساعة Views 2081
منظمة الصحة العالمية توضح طريقة غسل ملابس المصابين بالوباء
منظمة الصحة العالمية توضح طريقة غسل ملابس المصابين بالوباء
Time منذ ساعة Views 1643