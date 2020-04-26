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«الصحة»: تسجيل 1223 إصابة جديدة بفيروس كورونا

Time منذ 9 دقائق
Views 1323
«الصحة»: تسجيل 1223 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، عن تسجيل 1223 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 في المملكة.

وأوضح الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، أن إجمالي الحالات في المملكة 17522 حالة، بينها 15026 حالة نشطة، منها 115 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة.

وكشف متحدث وزارة الصحة، عن تسجيل 142 حالة تعافي جديدة، ليصل مجموع حالات الشفاء 2357 حالة؛ فضلًا عن 3 وفيات ليصل إجمالي الوفيات 139 حالة وفاة، لافتًا إلى أن 15٪ من حالات اليوم تعود لسعوديين، و 85٪ لغير سعوديين.

وقال " العبدالعالي" : " تأتي خطوة رفع المنع الكلي، بعد مراجعة كافة الأمور الصحية وغيرها، ومعرفة بؤر انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى الالتزام الكبير لدى الجميع"؛ مضيفًا: " نرجو البقاء على الالتزام الكبير، والحرص على البقاء بعيدًا عن الإصابة ونقل العدوى، فالمرحلة القادمة مهمة، والفيروس مازال موجود " .

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أحدث التعليقات

احمد
هههههههههههههه أجل تم تجنيده هههههههههه علشان إن الولد طلع أعقل من أبوه وقال : ( الغناء حرام )
زاير
مساكين اهل جده خرجوا من السجن الصغير الي السجن الكبير .
احمد
هذا مايهناه الى الشركيات تصدح برمضان.. بئس الوجه والمنطق يقطر قذارة المشرك واللهم يارب افلسهم وامرضهم واجعل الوباء يقضي عليهم وعلى اموالهم ياعزيز ياجبار
محمد الغامدي
اضمن نزول ٥ كيلو شهرياً بدون رياضه وانا مجربونجح معايا .. اترك السكر نهائي والله ثم والله ثم والله حتتعود تلقائياً واترك الخبز والرز واخوانه .. وكل بيض مسلوق حبتين يومياً وسلطات خضرا بقدر ماتحبو وابتعد نهائياً عن الغازيات بجميع انواعها وشوفو النتايج .. الحمد لله في ٦ اشهر نزلت ٣٠ كيلو بدون رجيم وبدون رياضه ولله الحمد بدون اعراض الا تعافيت من كثير امراض لله المنه . نصيحة مجرب
عوافي
ههههههههههه ...

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