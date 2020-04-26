«الصحة»: تسجيل 1223 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، عن تسجيل 1223 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 في المملكة.

وأوضح الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، أن إجمالي الحالات في المملكة 17522 حالة، بينها 15026 حالة نشطة، منها 115 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة.

وكشف متحدث وزارة الصحة، عن تسجيل 142 حالة تعافي جديدة، ليصل مجموع حالات الشفاء 2357 حالة؛ فضلًا عن 3 وفيات ليصل إجمالي الوفيات 139 حالة وفاة، لافتًا إلى أن 15٪ من حالات اليوم تعود لسعوديين، و 85٪ لغير سعوديين.

وقال " العبدالعالي" : " تأتي خطوة رفع المنع الكلي، بعد مراجعة كافة الأمور الصحية وغيرها، ومعرفة بؤر انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى الالتزام الكبير لدى الجميع"؛ مضيفًا: " نرجو البقاء على الالتزام الكبير، والحرص على البقاء بعيدًا عن الإصابة ونقل العدوى، فالمرحلة القادمة مهمة، والفيروس مازال موجود " .