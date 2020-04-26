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إحالة اشتباه مخالفة لنظام السوق المالية إلى النيابة العامة

Time منذ 22 دقيقة
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إحالة اشتباه مخالفة لنظام السوق المالية إلى النيابة العامة

الرياض (صدى):
أصدر مجلس هيئة السوق المالية، اليوم الأحد، قرارًا بإحالة الاشتباه في مخالفة عدد من المستثمرين للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة، لتداولاتهم محل الاشتباه على أسهم عدد من الشركات المدرجة في السوق المالية.

وأكدت هيئة السوق المالية، حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.

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أحدث التعليقات

احمد
هههههههههههههه أجل تم تجنيده هههههههههه علشان إن الولد طلع أعقل من أبوه وقال : ( الغناء حرام )
زاير
مساكين اهل جده خرجوا من السجن الصغير الي السجن الكبير .
احمد
هذا مايهناه الى الشركيات تصدح برمضان.. بئس الوجه والمنطق يقطر قذارة المشرك واللهم يارب افلسهم وامرضهم واجعل الوباء يقضي عليهم وعلى اموالهم ياعزيز ياجبار
محمد الغامدي
اضمن نزول ٥ كيلو شهرياً بدون رياضه وانا مجربونجح معايا .. اترك السكر نهائي والله ثم والله ثم والله حتتعود تلقائياً واترك الخبز والرز واخوانه .. وكل بيض مسلوق حبتين يومياً وسلطات خضرا بقدر ماتحبو وابتعد نهائياً عن الغازيات بجميع انواعها وشوفو النتايج .. الحمد لله في ٦ اشهر نزلت ٣٠ كيلو بدون رجيم وبدون رياضه ولله الحمد بدون اعراض الا تعافيت من كثير امراض لله المنه . نصيحة مجرب
عوافي
ههههههههههه ...

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