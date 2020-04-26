نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

بالصور.. الأمير سلطان بن سلمان يكشف تفاصيل قضائه رحلة الفضاء في رمضان

Time منذ 38 دقيقة
Views 1432
بالصور.. الأمير سلطان بن سلمان يكشف تفاصيل قضائه رحلة الفضاء في رمضان

الرياض (صدى):
يعد الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، هو أحد رواد مكوك الفضاء الأمريكي "ديسكفري" وذلك يوم 29 رمضان (17 يونيو) في رحلته التي استمرت 7 أيام قبل 36 عاماً؛ ليسجل ولأول مرة في التاريخ قيام إنسان بالصوم والصلاة وختم القرآن الكريم في الفضاء.

وأوضح الأمير سلطان بن سلمان أن أول يوم له في الفضاء يوافق يوم 29 من رمضان، ورغم أنه بلغته فتوى من الشيخ عبدالعزيز بن باز -رحمه الله- مفتي المملكة في ذلك الوقت بأن الأولى الفطر للسفر والقضاء بعد العودة إلى الأرض؛ لافتًا إلى إنه فضل الصيام، خصوصاً وأنه كان محافظاً على الصيام أثناء فترة التدريب والإعداد للرحلة في مركز التدريب بمركز جونسون بمدينة هيوستن، والذي كان يترافق مع شهر رمضان.

وقال أنه وزميله الرائد الاحتياطي عبدالمحسن البسام، كانا أحياناً يستيقظان بعد الفجر من كثرة الإرهاق، ومن ثم لا يتمكنان من تناول طعام السحور، ويكملان صيامهما، كما كانا حريصين على أداء الصلوات وتلاوة القرآن طيلة الشهر؛ لافتًا إلى أن في أول يوم للرحلة شعر كثيراً بالإجهاد؛ بسبب قلة النوم، وحالة انعدام الجاذبية، وشعوره بالجفاف الشديد، وفقدانه للسوائل.

وأشار إلى أن صيامه في الفضاء كان حسب تقويم ولاية فلوريدا التي انطلق منها المكوك، أما بالنسبة للصلاة في الفضاء فقد كان يؤديها في أوقاتها داخل المكوك، وكان عليه أن يثبت قدميه في مثبت خاص حتى لا يسبح داخل المكوك نتيجة انعدام الجاذبية، لكنه أوضح أنه لم يكن يستطيع السجود كاملاً بل الركوع فقط، وفسّر ذلك بأن السجود يكون صعباً، ويصيب بالدوار لانعدام الجاذبية.

وبكى الأمير سلطان، تأثراً عندما أخبر والده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - في المكالمة الهاتفية التي أجراها معه في الفضاء، معبراً بكلمات مؤثرة عن سعادته بختمه للقرآن، كما كان يصطحب معه أشرطة مسجلة للقرآن الكريم يستمع إليها قبل النوم لينعم بالراحة والطمأنينة.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

احمد
هههههههههههههه أجل تم تجنيده هههههههههه علشان إن الولد طلع أعقل من أبوه وقال : ( الغناء حرام )
زاير
مساكين اهل جده خرجوا من السجن الصغير الي السجن الكبير .
احمد
هذا مايهناه الى الشركيات تصدح برمضان.. بئس الوجه والمنطق يقطر قذارة المشرك واللهم يارب افلسهم وامرضهم واجعل الوباء يقضي عليهم وعلى اموالهم ياعزيز ياجبار
محمد الغامدي
اضمن نزول ٥ كيلو شهرياً بدون رياضه وانا مجربونجح معايا .. اترك السكر نهائي والله ثم والله ثم والله حتتعود تلقائياً واترك الخبز والرز واخوانه .. وكل بيض مسلوق حبتين يومياً وسلطات خضرا بقدر ماتحبو وابتعد نهائياً عن الغازيات بجميع انواعها وشوفو النتايج .. الحمد لله في ٦ اشهر نزلت ٣٠ كيلو بدون رجيم وبدون رياضه ولله الحمد بدون اعراض الا تعافيت من كثير امراض لله المنه . نصيحة مجرب
عوافي
ههههههههههه ...

أخر الأخبار

بالصور.. ضبط حلاق بعمارة سكنية في جدة
بالصور.. ضبط حلاق بعمارة سكنية في جدة
Time منذ دقيقة Views 1009
انطلاق الاختبارات النهائية لطلاب الجامعات اليوم بـ12 وسيلة معتمدة
انطلاق الاختبارات النهائية لطلاب الجامعات اليوم بـ12 وسيلة معتمدة
Time منذ 5 دقائق Views 1073
«الصحة»: تسجيل 1223 إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 1223 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Time منذ 9 دقائق Views 1321
تقديم بلاغ ضد رامز جلال واتهامه بالتحريض على العنف
تقديم بلاغ ضد رامز جلال واتهامه بالتحريض على العنف
Time منذ 17 دقيقة Views 1182
بالصور.. حلا شيحة تظهر بملابس مثيرة وتغضب الجمهور في رمضان
بالصور.. حلا شيحة تظهر بملابس مثيرة وتغضب الجمهور في رمضان
Time منذ 22 دقيقة Views 1158
إحالة اشتباه مخالفة لنظام السوق المالية إلى النيابة العامة
إحالة اشتباه مخالفة لنظام السوق المالية إلى النيابة العامة
Time منذ 22 دقيقة Views 1262
التعليق القابل للضغط حلا وسطا بين النظام الفولاذي والهوائي في السيارات
التعليق القابل للضغط حلا وسطا بين النظام الفولاذي والهوائي في السيارات
Time منذ 30 دقيقة Views 1097
حريق مستودع في العاصمة المقدسة
حريق مستودع في العاصمة المقدسة
Time منذ 36 دقيقة Views 1413
بالصور.. الأمير سلطان بن سلمان يكشف تفاصيل قضائه رحلة الفضاء في رمضان
بالصور.. الأمير سلطان بن سلمان يكشف تفاصيل قضائه رحلة الفضاء في رمضان
Time منذ 38 دقيقة Views 1432
"السوبيا" أهم المشروبات على مائدة إفطار أهل مكة والمدينة
"السوبيا" أهم المشروبات على مائدة إفطار أهل مكة والمدينة
Time منذ 47 دقيقة Views 389