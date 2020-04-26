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"السوبيا" أهم المشروبات على مائدة إفطار أهل مكة والمدينة
منذ 46 دقيقة
389
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أحدث التعليقات
احمد
هههههههههههههه أجل تم تجنيده هههههههههه علشان إن الولد طلع أعقل من أبوه وقال : ( الغناء حرام )
زاير
مساكين اهل جده خرجوا من السجن الصغير الي السجن الكبير .
احمد
هذا مايهناه الى الشركيات تصدح برمضان.. بئس الوجه والمنطق يقطر قذارة المشرك واللهم يارب افلسهم وامرضهم واجعل الوباء يقضي عليهم وعلى اموالهم ياعزيز ياجبار
محمد الغامدي
اضمن نزول ٥ كيلو شهرياً بدون رياضه وانا مجربونجح معايا .. اترك السكر نهائي والله ثم والله ثم والله حتتعود تلقائياً واترك الخبز والرز واخوانه .. وكل بيض مسلوق حبتين يومياً وسلطات خضرا بقدر ماتحبو وابتعد نهائياً عن الغازيات بجميع انواعها وشوفو النتايج .. الحمد لله في ٦ اشهر نزلت ٣٠ كيلو بدون رجيم وبدون رياضه ولله الحمد بدون اعراض الا تعافيت من كثير امراض لله المنه . نصيحة مجرب
عوافي
ههههههههههه ...
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