عودة نيمار مستحيلة ومصير شتيغن غامض

وكالات (صدى):

أكدت تقارير صحافية، اليوم السبت أن عودة نجم نادي باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار إلى نادي برشلونة أصبحت مستحيلة؛ لأن الصفقة أكبر من إمكانات برشلونة في الوقت الحالي.

وأوضحت أن القيمة الإجمالية لصفقة نيمار يمكن أن تصل إلى 500 مليون يورو، حيث سيطلب باريس سان جيرمان مبلغا لن يقل عن 170 مليون يورو لبيع اللاعب البرازيلي، إضافة إلى راتب نيمار نفسه، الذي يصل إلى 70 مليون يورو في باريس سان جيرمان، مع مدة عقده الجديد مع البارسا التي من المتوقع أن تكون 5 مواسم.

وعلى جانب آخر، توقفت المفاوضات بين برشلونة حارسه الألماني مارك أندريه تير شتيغن توقفت في الوقت الحالي، حيث يريد مسؤولو البلوغرانا معرفة الموقف المالي للنادي مع الضربات المتلاحقة التي يتعرض لها العملاق الكتالوني في ظل أزمة الوباء.

ومن الجدير بالذكر، أنه ينتهي عقد تير شتيغن مع برشلونة في صيف 2022، ولم تسفر مفاوضات تجديد العقد بين الطرفين عن الوصول إلى اتفاق حتى الآن، خاصة بعد قرار البارسا بتعليق المفاوضات حتى إشعار آخر.