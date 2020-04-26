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عودة نيمار مستحيلة ومصير شتيغن غامض

Time منذ 53 دقيقة
Views 1400
عودة نيمار مستحيلة ومصير شتيغن غامض

وكالات (صدى):
أكدت تقارير صحافية، اليوم السبت أن عودة نجم نادي باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار إلى نادي برشلونة أصبحت مستحيلة؛ لأن الصفقة أكبر من إمكانات برشلونة في الوقت الحالي.

وأوضحت أن القيمة الإجمالية لصفقة نيمار يمكن أن تصل إلى 500 مليون يورو، حيث سيطلب باريس سان جيرمان مبلغا لن يقل عن 170 مليون يورو لبيع اللاعب البرازيلي، إضافة إلى راتب نيمار نفسه، الذي يصل إلى 70 مليون يورو في باريس سان جيرمان، مع مدة عقده الجديد مع البارسا التي من المتوقع أن تكون 5 مواسم.

وعلى جانب آخر، توقفت المفاوضات بين برشلونة حارسه الألماني مارك أندريه تير شتيغن توقفت في الوقت الحالي، حيث يريد مسؤولو البلوغرانا معرفة الموقف المالي للنادي مع الضربات المتلاحقة التي يتعرض لها العملاق الكتالوني في ظل أزمة الوباء.

ومن الجدير بالذكر، أنه ينتهي عقد تير شتيغن مع برشلونة في صيف 2022، ولم تسفر مفاوضات تجديد العقد بين الطرفين عن الوصول إلى اتفاق حتى الآن، خاصة بعد قرار البارسا بتعليق المفاوضات حتى إشعار آخر.

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أحدث التعليقات

احمد
هههههههههههههه أجل تم تجنيده هههههههههه علشان إن الولد طلع أعقل من أبوه وقال : ( الغناء حرام )
زاير
مساكين اهل جده خرجوا من السجن الصغير الي السجن الكبير .
احمد
هذا مايهناه الى الشركيات تصدح برمضان.. بئس الوجه والمنطق يقطر قذارة المشرك واللهم يارب افلسهم وامرضهم واجعل الوباء يقضي عليهم وعلى اموالهم ياعزيز ياجبار
محمد الغامدي
اضمن نزول ٥ كيلو شهرياً بدون رياضه وانا مجربونجح معايا .. اترك السكر نهائي والله ثم والله ثم والله حتتعود تلقائياً واترك الخبز والرز واخوانه .. وكل بيض مسلوق حبتين يومياً وسلطات خضرا بقدر ماتحبو وابتعد نهائياً عن الغازيات بجميع انواعها وشوفو النتايج .. الحمد لله في ٦ اشهر نزلت ٣٠ كيلو بدون رجيم وبدون رياضه ولله الحمد بدون اعراض الا تعافيت من كثير امراض لله المنه . نصيحة مجرب
عوافي
ههههههههههه ...

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