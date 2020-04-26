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الأعداد السابقة للصحيفة

شروط إعادة فتح بعض المنشآت والمراكز التجارية

Time منذ ساعة
Views 1612
شروط إعادة فتح بعض المنشآت والمراكز التجارية

الرياض (صدى):
كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم الأحد، عن بعض الشروط الواجب توافرھا لإعادة فتح بعض المنشآت والمراكز التجارية، ومنها وجود مسافة آمنة بین الجمیع في كل الأوقات، ومنع أي تجمعات، وعدم استخدام الأوراق النقدية وقصر التعامل قدر الإمكان على وسائل الدفع الإلكترونية.

وأوضحت الوزارة، أن الشروط تتضمن غلق أماكن قیاس الملابس وغرف أداء الصلاة وأماكن الترفیه والألعاب، وإزالة المقاعد وأماكن الجلوس، والاعتماد على الأبواب الإلكترونیة، وفي حال عدم وجود أبواب إلكترونیة تبقى الأبواب مفتوحة طوال فترة العمل، ومنع استرجاع أو استبدال البضاعة المبيعة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى تحديد عدد العملاء داخل المتجر (عمیل واحد لكل 10 أمتار)، وتنظیم عملیة الدخول للمتجر والانتظار خارجه إذا وصل العدد للكثافة المحددة، مع وضع ملصقات وعلامات أرضیة مرئیة بشكل واضح لتنظیم طوابیر الانتظار في الأماكن المكتظة بالعملاء؛ فضلًا عن التعقیم الدوري للسلال وعربات التسوق، وتغطیة البضائع المكشوفة أثناء نقلھا.

وأشارت إلى نشر لافتات توضیحیة وإرشادية لضمان فھم الجمیع للتدابیر والإجراءات الاحترازية، وفرض إجراءات صحیة واحترازية إلزامیة على جمیع الموظفین (لبس الكمامات - غسل الیدين - ارتداء القفازات وتبديلھا دوريا)، والطلب من الموظف عزل نفسه مباشرة بمجرد ظهور أي أعراض للفيروس حتى لو كانت طفيفة، وغيرها من الاشتراطات الهامة.

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أحدث التعليقات

احمد
هههههههههههههه أجل تم تجنيده هههههههههه علشان إن الولد طلع أعقل من أبوه وقال : ( الغناء حرام )
زاير
مساكين اهل جده خرجوا من السجن الصغير الي السجن الكبير .
احمد
هذا مايهناه الى الشركيات تصدح برمضان.. بئس الوجه والمنطق يقطر قذارة المشرك واللهم يارب افلسهم وامرضهم واجعل الوباء يقضي عليهم وعلى اموالهم ياعزيز ياجبار
محمد الغامدي
اضمن نزول ٥ كيلو شهرياً بدون رياضه وانا مجربونجح معايا .. اترك السكر نهائي والله ثم والله ثم والله حتتعود تلقائياً واترك الخبز والرز واخوانه .. وكل بيض مسلوق حبتين يومياً وسلطات خضرا بقدر ماتحبو وابتعد نهائياً عن الغازيات بجميع انواعها وشوفو النتايج .. الحمد لله في ٦ اشهر نزلت ٣٠ كيلو بدون رجيم وبدون رياضه ولله الحمد بدون اعراض الا تعافيت من كثير امراض لله المنه . نصيحة مجرب
عوافي
ههههههههههه ...

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