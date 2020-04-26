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الأعداد السابقة للصحيفة

بيل جيتس يصف الوباء بـ «الكابوس»

Time منذ ساعة
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بيل جيتس يصف الوباء بـ «الكابوس»

واشنطن (صدى):
أكد الملياردير الأمريكي بيل جيتس، أن الوباء المستجد هو " كابوس" وحدثاً يحدد الحقبة وستستمر آثاره لسنوات؛ لافتًا إلى أنه سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تعود الأمور إلى طبيعتها.

وصرح بيل جيتس: " أتمنى أن أقول أننا في منتصف الطريق. لكنني لا أعتقد ذلك "؛ قائلًا أن الولايات المتحدة لا تزال بعيدة بعدة أشهر، إن لم يكن بسنوات، عن إنتاج لقاح الفيروس على نطاق واسع. ومع ذلك، فهو يأمل في أن يصل اللقاح عاجلا وليس آجلا.

وأضاف: " عادة ما يستغرق اللقاح أكثر من خمس سنوات لأن ذلك يتطلب العديد من الخطوات "؛ مشيرا إلى أن تطوير اللقاح يبدأ باختبار الحيوانات قبل الانتقال إلى الاختبارات البشرية على نطاقات أكبر وأكبر؛ متابعًا: " إن أفضل العلماء يعملون بجد في هذا المنوال، في الواقع، في الأسابيع القليلة الماضية رأيت علامات على أننا قد نصل إلى الجانب المتفائل وإيجاد اللقاح " .

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أحدث التعليقات

احمد
هههههههههههههه أجل تم تجنيده هههههههههه علشان إن الولد طلع أعقل من أبوه وقال : ( الغناء حرام )
زاير
مساكين اهل جده خرجوا من السجن الصغير الي السجن الكبير .
احمد
هذا مايهناه الى الشركيات تصدح برمضان.. بئس الوجه والمنطق يقطر قذارة المشرك واللهم يارب افلسهم وامرضهم واجعل الوباء يقضي عليهم وعلى اموالهم ياعزيز ياجبار
محمد الغامدي
اضمن نزول ٥ كيلو شهرياً بدون رياضه وانا مجربونجح معايا .. اترك السكر نهائي والله ثم والله ثم والله حتتعود تلقائياً واترك الخبز والرز واخوانه .. وكل بيض مسلوق حبتين يومياً وسلطات خضرا بقدر ماتحبو وابتعد نهائياً عن الغازيات بجميع انواعها وشوفو النتايج .. الحمد لله في ٦ اشهر نزلت ٣٠ كيلو بدون رجيم وبدون رياضه ولله الحمد بدون اعراض الا تعافيت من كثير امراض لله المنه . نصيحة مجرب
عوافي
ههههههههههه ...

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