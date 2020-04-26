بيل جيتس يصف الوباء بـ «الكابوس»

واشنطن (صدى):

أكد الملياردير الأمريكي بيل جيتس، أن الوباء المستجد هو " كابوس" وحدثاً يحدد الحقبة وستستمر آثاره لسنوات؛ لافتًا إلى أنه سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تعود الأمور إلى طبيعتها.

وصرح بيل جيتس: " أتمنى أن أقول أننا في منتصف الطريق. لكنني لا أعتقد ذلك "؛ قائلًا أن الولايات المتحدة لا تزال بعيدة بعدة أشهر، إن لم يكن بسنوات، عن إنتاج لقاح الفيروس على نطاق واسع. ومع ذلك، فهو يأمل في أن يصل اللقاح عاجلا وليس آجلا.

وأضاف: " عادة ما يستغرق اللقاح أكثر من خمس سنوات لأن ذلك يتطلب العديد من الخطوات "؛ مشيرا إلى أن تطوير اللقاح يبدأ باختبار الحيوانات قبل الانتقال إلى الاختبارات البشرية على نطاقات أكبر وأكبر؛ متابعًا: " إن أفضل العلماء يعملون بجد في هذا المنوال، في الواقع، في الأسابيع القليلة الماضية رأيت علامات على أننا قد نصل إلى الجانب المتفائل وإيجاد اللقاح " .