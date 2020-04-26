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فهد الخضيري يوضح الطريقة السليمة لإنقاص الوزن

Time منذ 18 دقيقة
Views 1323
فهد الخضيري يوضح الطريقة السليمة لإنقاص الوزن

الرياض (صدى):
أكد أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات، الأستاذ الدكتور فهد الخضيري، اليوم السبت، أن الأبحاث كشفت أن كل حبوب تخفيف الوزن لها أضرار على صحة الفرد.

وأوضح الدكتور فهد الخضيري، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر، أن: " ‏من الأبحاث وجدت أن كل حبوب تخفيف الوزن؛ إما أن لها ضرراً على الصحة ولو بعد زمن، أو أنها مؤقتة بمجرد ماتتركها تعود السمنة أشد فتسبب مشاكل نفسية " .

وأضاف " الخضيري " : " لا تبالغ في الحمية فتفشل وتتركها، إجعل حميتك نظام غذائي مستمر وليس (هّبة يوم).. اجعل غذاءك قليل السعرات ولو بفقدان 2 كيلوجرامًا بالشهر (24كيلو/سنة) " .

ونصح الخضيري، بالتدرج في الحمية الغذائية، وترك الوجبات السريعة والمشروبات الغازية واستبدالها باللبن والزبادي، وتقليل حجم الوجبات، والتقليل من الحلويات والمقليات، والإكثار من الماء والخيار والجزر والورقيات وشوربة النخالة والشوفان والخضروات بأنواعها؛ لافتًا إلى أنه ستنجح بفقدان كيلو كل شهر أي ١٢ كيلوجرامًا بالسنة.

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أحدث التعليقات

🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
اللهم انك قُلت وقولك الحق اللهم انك قلت ادعوني استجب لكم اللهم اعمر بيوتك بعبادك الصالحين اللهم لا تخليها من عبادك يارب العالمين اللهم أعد لحرمك. الطائفين العابدين الركع السجود يا حي ياقيوم آمين آمين آمين 🤲
fares
جزاك الله خير
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
طيب الي في الصوره ما يوصلون 40 شخص في مكان محدد وباقي الحرم فاضي ايش الضرر أو صار كل الحرم زي كذا
fares
الله يوفق الجميع ويكفينا الشر
fares
لابد انه لاحظ شي اخر ولم يفصح عنه لسبب الله اعلم به وهو بعد رب العالمين يعلمه ولاتنسو انه محنك و مخضرم امنيا وماوصل اليه من رتبه قبل تقاعده دلالة على ذلك

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