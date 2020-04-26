فهد الخضيري يوضح الطريقة السليمة لإنقاص الوزن

الرياض (صدى):

أكد أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات، الأستاذ الدكتور فهد الخضيري، اليوم السبت، أن الأبحاث كشفت أن كل حبوب تخفيف الوزن لها أضرار على صحة الفرد.

وأوضح الدكتور فهد الخضيري، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر، أن: " ‏من الأبحاث وجدت أن كل حبوب تخفيف الوزن؛ إما أن لها ضرراً على الصحة ولو بعد زمن، أو أنها مؤقتة بمجرد ماتتركها تعود السمنة أشد فتسبب مشاكل نفسية " .

وأضاف " الخضيري " : " لا تبالغ في الحمية فتفشل وتتركها، إجعل حميتك نظام غذائي مستمر وليس (هّبة يوم).. اجعل غذاءك قليل السعرات ولو بفقدان 2 كيلوجرامًا بالشهر (24كيلو/سنة) " .

ونصح الخضيري، بالتدرج في الحمية الغذائية، وترك الوجبات السريعة والمشروبات الغازية واستبدالها باللبن والزبادي، وتقليل حجم الوجبات، والتقليل من الحلويات والمقليات، والإكثار من الماء والخيار والجزر والورقيات وشوربة النخالة والشوفان والخضروات بأنواعها؛ لافتًا إلى أنه ستنجح بفقدان كيلو كل شهر أي ١٢ كيلوجرامًا بالسنة.